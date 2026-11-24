Jensen Huang asegura que esta nueva etapa la asume con la mayor humildad y un compromiso renovado

Trump afirma que convenció a la dirección de Nvidia para restituir a Jensen Huang

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Jensen Huang regresó el lunes a Nvidia en Santa Clara, California, entre aplausos y ovaciones de decenas de empleados. El consejo de administración del gigante tecnológico aprobó su reincorporación como consejero delegado apenas 11 días después de su dimisión.

"Voy a ser un mejor CEO la segunda vez", afirmó Huang ante los trabajadores que se congregaron en el edificio para recibirlo, según las imágenes difundidas por 'CNBC'. El empresario celebró también su regreso en un comunicado difundido por la compañía: "Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial".

Asume este nuevo comienzo "con la mayor humildad"

Jensen Huang asegura que esta nueva etapa la asume "con la mayor humildad y un compromiso renovado". "Quiero agradecer a la Junta Directiva su confianza y deliberación durante este proceso", añadió el empresario. Huang expresó su gratitud a los trabajadores, accionistas y socios de la empresa: "Sobre todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. ¡Estoy deseando volver al trabajo!".

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El consejo de administración de Nvidia acordó por unanimidad restituirlo en sus funciones, tras su salida el pasado 12 de noviembre por un escándalo de relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria china sospechosa de mantener vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.

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Las acciones de Nvidia se disparan más de un 30%

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró la noticia y resaltó -en una entrevista con 'CNBC'- que intervino personalmente para convencer al consejo de administración de la compañía: "Yo cerré el acuerdo". El alto mandatario aclaró que Huang no representa una amenaza para la seguridad nacional.

Su reincorporación a la empresa ha provocado una fuerte reacción en Wall Street: las acciones de Nvidia se han disparado más de un 30% este lunes, después de las fuertes caídas registradas en las últimas sesiones tras la salida de Huang de la compañía.