El Ministerio de Seguridad del Estado ha revelado este lunes los detalles del caso de Ma

La amante de Jensen Huang, el exconsejero delegado de Nvidia, mantuvo contacto con el espionaje chino un año

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La historia empezó con Kailin, que quería aprender chino, y Ma, un funcionario destinado en una representación diplomática de Pekín que se ofreció a darle clases particulares. A medida que Kailin se ganaba su confianza, las conversaciones empezaron a girar hacia la actualidad internacional y después hacia el trabajo que realizaba como funcionario.

A partir de ahí, empezó a preguntarle por sus compañeros, sus superiores y sobre el funcionamiento de la oficina. Para las autoridades chinas, el primer paso de la trama de espionaje comenzó cuando Ma le entregó una agenda telefónica. Desde ese momento, le entregó más de un centenar de documentos secretos.

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El Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), la principal agencia de inteligencia china, ha revelado este lunes los detalles del caso de Ma. Según el relato oficial, Kailin era en realidad un agente de un servicio de inteligencia extranjero que se había acercado a Ma con el pretexto de aprender mandarín.

Las clases particulares fueron dando paso a conversaciones cada vez más comprometedoras. El funcionario empezó compartiendo información sobre la organización de la delegación china y terminó facilitando datos sensibles y los teléfonos de sus compañeros.

Entregó 26 documentos clasificados como "confidenciales" y nueve como "secretos"

Cuando Kailin consideró que tenía suficientemente atrapado a su profesor, le presentó a otro agente, identificado en el comunicado oficial como Tang Zheng. Este hombre le exigió a Ma que colaborara formalmente con los servicios secretos extranjeros y que, si se negaba, denunciaría las filtraciones que ya había cometido a las autoridades chinas. La operación continuó incluso después de que Ma regresara a China y fuera destinado a un ministerio en Pekín. Allí, según la investigación oficial, aprovechaba su acceso a documentación reservada para sus contactos extranjeros: "De día buscaba documentos a los que tenía acceso por su cargo; de noche los ordenaba en casa y los transmitía mediante páginas web clandestinas".

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En ese tiempo, Ma habría entregado entre ellos 26 documentos clasificados como "confidenciales" y nueve como "secretos", dos de los niveles de protección de la información estatal china. A cambio recibió más de un millón de yuanes, aproximadamente 122.000 euros. Ma fue declarado culpable de espionaje y condenado a la pena capital.

La guerra de espías entre China y EE.UU.

Este caso llega en un momento delicado en la guerra de espías entre China y Estados Unidos. Mientras Pekín denuncia las maniobras de servicios extranjeros para reclutar a sus funcionarios, Washington investiga una presunta operación de la inteligencia china para infiltrarse en el entorno de Nvidia, el gigante estadounidense de los semiconductores para inteligencia artificial.

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El escándalo ha sacudido a la compañía y provocado la dimisión de su máximo responsable, Jensen Huang, después de conocerse su relación extramatrimonial con Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, una empresa investigada por posibles desvíos de chips avanzados hacia China. Las sospechas apuntan a que la mujer pudo haber sido utilizada por los servicios secretos chinos para acercarse a uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica estadounidense.

Desde la ampliación de la ley antiespionaje en 2023, China ha endurecido su ofensiva contra las supuestas infiltraciones extranjeras.