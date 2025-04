Qué tanto juega lotería la generación Z y por qué preocupa a Hacienda

La Generación Z , compuesta por todos aquellos jóvenes nacidos entre mediados de los años 90 y principios de los 2010, está transformando todos los patrones de consumo heredados de generaciones anteriores, y la lotería no es la excepción a la regla. Aunque los baby boomers y la Generación X siguen manteniendo viva la tradición de comprar décimos de Navidad o apostar en los clásicos sorteos semanales, los centennials muestran un marcado desapego hacia estas prácticas . Esta desconexión cultural no solo inquieta a los operadores de juego, sino también a Hacienda.

Además, el juego presencial no les resulta atractivo. Esta es una generación nacida con el móvil en la mano , que pasa de media casi 4 horas al día conectada a internet. Su entretenimiento no está en una administración de lotería, sino en aplicaciones como Twitch, TikTok e Instagram, o videojuegos como Fortnite y League of Legends. De hecho, un estudio reciente de Lenovo y AMD reveló que el 88% de los jóvenes entre 16 y 26 años prefieren jugar a videojuegos antes que ver la televisión o incluso dormir.

Con una menor participación joven, hay menos boletos vendidos y, por tanto, una menor recaudación para las arcas del estado. La preocupación no es baladí: la DGOJ ya ha alertado de que las nuevas generaciones no muestran fidelidad al juego público y prefieren alternativas digitales, muchas de ellas difíciles de fiscalizar .

Es decir, no es que los jóvenes no jueguen: es que lo hacen en otras plataformas . Y muchas veces, en condiciones mucho más problemáticas para su salud financiera.

Y si bien aún hay tiempo para corregir el rumbo, la tendencia es clara. Como advertía el sociólogo Joan Subirats: “Los jóvenes no están desencantados, están desenchufados. No es que no participen, es que no conectan con los canales que se les ofrecen”.