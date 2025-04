Loterías ilegales: cómo identificarlas y cuáles son los riesgos de participar

La participación en juegos de azar es una práctica arraigada en nuestra cultura. Sin embargo, hay casos en que entidades no autorizadas realizan sorteos. Por eso, hay que saber distinguir entre las loterías legales y aquellas que operan al margen de la ley. Las loterías ilegales no solo incumplen la normativa vigente , sino que también pueden llevar consigo una serie de graves consecuencias para todos aquellos que participan en ellas.

Para evitar caer en estafas o participar en juegos no autorizados, es fundamental prestar atención a ciertos indicios. En primer lugar habría que fijarse en la presencia de la licencia oficial , dado que las loterías legales operan bajo licencias emitidas por la DGOJ. Si una lotería no muestra claramente su licencia o no está registrada en la DGOJ, es motivo de sospecha.

Otra señal sería la promesas de premios desproporcionados o condiciones excesivamente favorables para nosotros, como posible señal de alerta. De la misma manera, las loterías legítimas no requieren que los ganadores paguen tarifas por adelantado para reclamar sus premios. Además, si las comunicaciones no se realizan a través de medios no oficiales o no verificados, es recomendable desconfiar.