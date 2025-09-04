Qué ocurre si juegas el mismo número en varias administraciones y resulta premiado: así se reparte el premio

Una estrategia que cada año repiten miles de jugadores

¿Cuáles son las administraciones de Lotería que más ‘Gordos’ han repartido?

Comprar el mismo número de lotería en distintas administraciones no es un error ni una coincidencia: es una estrategia que cada año repiten miles de jugadores, convencidos de que asegurar varias participaciones sobre un mismo número multiplica su suerte sin modificar las reglas del juego. Pero ¿qué ocurre realmente cuando ese número resulta premiado? ¿Cómo se reparte el premio si los décimos coinciden, pero se han adquirido en lugares distintos o por personas diferentes?

Es importante tener en cuenta que más allá de la ilusión compartida, entran en juego las normas fiscales, la identificación de los titulares y, sobre todo, los riesgos jurídicos y personales que pueden aflorar si no se gestiona con claridad.

Duplicar números ¿cómo afecta al premio?

En España, cada décimo vendido lleva asociado un número único, una serie y una fracción. Si compras el mismo número (identificado por serie y fracción) en dos o más administraciones, y ambos resultan premiados en la misma categoría, cada décimo se considera ganador de forma independiente. Los premios menores se pagan en la administración expendedora de cada uno de los billetes premiados, mientras que los premios mayores se hacen a través de una sucursal bancaria autorizada. En cualquier caso, recibirás un premio por cada décimo premiado, no una sola bonificación que incluya el total de los premios.

Además la normativa vigente en términos fiscales establece que los premios hasta 40.000 € no están sujetos a retención fiscal, pero a partir de esa cifra se aplica un 20 % sobre el excedente por décimo premiado. Si tienes dos décimos idénticos premiados con 50.000 € cada uno, cada uno será gravado y el importe neto se cobrará en dos operaciones separadas, cada una con sus exenciones e impuestos independientes.

Qué hacer si te toca un premio en varias administraciones

Guarda el resguardo o décimo físico de cada punto de venta.

Si compartes con terceros, establece un acuerdo por escrito que identifique claramente qué número compró cada uno en cada administración.

Cobra los premios por separado en cada administración correspondiente para premios menores. Si estos son superiores a 2.000 €, acude con identificación oficial a la oficina de alguna de las entidades bancarias colaboradora.

Evita que una sola persona cobre varios premios y luego reparta: eso puede interpretarse como donación y tributar adicionalmente.

Nunca des por supuesto que una pequeña fracción o errata en el número impide el cobro: solo el original exacto es válido

Jugar el mismo número en distintas administraciones puede parecer una estrategia inteligente, pero solo fructifica si se gestiona con rigor legal y documental. Cada décimo premiado se cobra de forma independiente, se retiene el impuesto desde el décimo, y solo después se reparte lo neto según lo acordado. La transparencia desde el principio es esencial para evitar problemas fiscales y personales. Jugar bien es también compartir bien.