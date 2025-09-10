Quiénes son los "tipsters" (pronosticadores de apuestas) de Telegram: el negocio de resultados "garantizados"

Los tipsters son supuestos pronosticadores de apuestas deportivas que aseguran resultados

En Telegram proliferan canales llamados tipsters, supuestos pronosticadores de apuestas deportivas que aseguran resultados. Sin embargo, detrás de esa promesa de acierto constante se ocultan canales que mezclan marketing agresivo, falta de transparencia y posibles fraudes. Algunos de estos “presuntos expertos” se publicitan anunciando grandes ganancias si se siguen sus recomendaciones a través de Telegram, cobrando por canales que suelen ofrecer resultados que nunca se cumplen. Esta práctica se ha expandido aprovechando el vacío regulatorio existente.

Cómo operan estas cuentas y por qué son peligrosas

Muchos tipsters usan canales que comparten capturas supuestamente reales de apuestas ganadoras y suben reseñas fabricadas para aparentar éxito. Diversos medios han reportado perfiles como “HAZTE RICO”, que redirigen a usuarios hacia plataformas sin licencia en España y piden depósitos para supuestamente multiplicar los fondos. Cuando el usuario reclama, alegan “errores” y requieren más pagos . Según suelen denunciar canales como TipsterTrust, “cualquiera que prometa resultados, que haya que pagar para desbloquear una apuesta es estafa, siempre, el 100 % de las veces”.

Estas cuentas de Telegram captan a suscriptores con fórmulas en redes sociales, prometiendo duplicar pequeñas sumas de dinero en pocos días. Una encuesta publicada en Reddit describe el sentimiento general: “suena a estafa segura. Usa tu sentido común.” o “suponiendo que de verdad conocen los resultados con antelación”. Además, se alerta sobre la reventa de suscripciones de tipsters profesionales, lo que distorsiona las cuotas y elimina la rentabilidad real.

¿Existen tipsters honestos?

El perfil ideal, utiliza el análisis de cuotas, estadísticas y mercado, publica métricas como ROI, yield y tasa de acierto, y admite tanto aciertos como errores. Sin embargo, conviene aclarar que existen casos de tipsters profesionales que están vinculados a casas de apuestas, cobrando por atraer a nuevos jugadores, lo que supone un grave conflicto de intereses.

De hecho, el Real Decreto sobre publicidad en España prohíbe que influencers sin experiencia real en predicciones avalen tipsters. Un ejemplo es el caso de Westapuestas, gestionado por un influencer, se presentaron denuncias por publicidad encubierta.

Señales de alerta para no caer en trampas

Canal no verificado , pocos seguidores o mensajes sin comprobación: suelen trabajar con links acortados que redirigen a sitios sospechosos.

, pocos seguidores o mensajes sin comprobación: suelen trabajar con links acortados que redirigen a sitios sospechosos. Promesas de duplicar ganancias con capital reducido, sin demostrar más que imágenes manipuladas o testimonios falsos.

con capital reducido, sin demostrar más que imágenes manipuladas o testimonios falsos. Pago obligatorio adelantado , vía plataformas extranjeras o cadenas de reventa, sin claridad sobre quién recibe el dinero.

, vía plataformas extranjeras o cadenas de reventa, sin claridad sobre quién recibe el dinero. Ausencia de estadísticas verificables: no publican registros completos de picks, equity o gestión de stake real.

verificables: no publican registros completos de picks, equity o gestión de stake real. Presión para suscribirse rápidamente o compartir códigos de referidos, estrategia típica para captar usuarios impulsivamente.

En contraste con los casos fraudulentos, es cierto que existen tipsters más legales, y estos exigen transparencia, dando permisos para ver todo el histórico, explicando sus métodos, y permitiendo cancelar la suscripción sin retener los datos personales.

En definitiva, los canales de Telegram que advierten de ganancias garantizadas sin sustento sólido ni regulado representan un riesgo latente. Solo aquellos tipsters que publican estadísticas verificables, trabajan con casas autorizadas y ofrecen transparencia real pueden considerarse profesionales. Antes de confiar tu dinero a un asesor de apuestas en Telegram, revisa sus resultados, exige claridad y no pagues por promesas que no puedes probar.