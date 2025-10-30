El sorteo de la Bonoloto de este miércoles 29 de octubre ha dejado un premio en Málaga dotado con 1.969.523,96 euros

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles 29 de octubre ha estado formada por los números 7, 8, 17, 23, 28, 38

Compartir







El sorteo de la Bonoloto de este miércoles 29 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría, con seis aciertos, dotado con 1.969.523,96 euros al dueño de un boleto sellado en Málaga.

El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.245 de Málaga, en la avenida de Miraflores de los Ángeles,1, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

Dos premios de segunda categoría en Murcia y Madrid

De segunda categoría (cinco acierto + complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 83.651,80 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Lorca (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la número 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles 29 de octubre ha estado formada por los números 7, 8, 17, 23, 28, 38. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.841.871,00 euros.