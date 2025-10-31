Es recomendable dejar de trabajar si te ganas el gordo de la lotería: esto dicen los expertos

La recomendación de los expertos financieros es no renunciar al trabajo inmediatamente

La idea de renunciar al trabajo tras hacerse con un premio grande al jugar a la lotería es una fantasía habitual de muchos. “¿Te imaginas despertar mañana y no tener que volver a fichar?” se pregunta a menudo más de un soñador. Pero, según advierten varios analistas financieros y legales, esa decisión podría ser más peligrosa que liberadora si no se planea con cuidado.

Para ello, tomemos el ejemplo del Gordo de la Lotería de Navidad en España. El premio asciende a 400.000 €, pero después de aplicar el impuesto del 20% sobre el excedente de los 40.000 euros exentos, el ganador recibe 328.000 € netos. Teniendo en cuenta que el gasto medio anual por hogar fue de 34.044 euros en 2024, ese capital teórico permitiría estar sin trabajar durante algo más que 9 años y medio, siempre y cuando tu nivel de gasto se mantenga estable.

Con esto en mente, resulta obvio que la recomendación de los expertos financieros es no renunciar al trabajo inmediatamente, ya que la llegada repentina de riqueza puede resultar en un desgaste económico y emocional. Mantener un vínculo laboral proporciona estabilidad, propósito y un escudo económico contra eventualidades futuras.

En este sentido, un estudio reciente ha demostrado que las probabilidades de renunciar al empleo tras ganar un premio aumentan entre personas mayores de 50 años, especialmente si no tienen hijos y sus rentas son más bajas. Con premios más pequeños (entre 8.000 y 35.000 €), la renuncia ocurre de forma parcial y gradual.

El riesgo de no tener una estrategia financiera

Los ganadores suelen cometer errores como gastar impulsivamente, compartir sin plan o realizar inversiones arriesgadas. El asesor financiero Andy Carter, experto en gestionar las fortunas repentinas de loterías en el Reino Unido, advierte que más del 70% de ganadores arruina su patrimonio en menos de cinco años por decisiones mal asesoradas.

Un error común es tomar decisiones precipitadas, entre las que se incluye la renuncia al puesto de trabajo. Los expertos indican que es mejor mantener el anonimato y continuar en el trabajo al menos mientras se estructura un plan financiero sensato. Además, es importante saber diversificar las inversiones y evitar una exposición innecesarias, ya que solo los primeros 100.000 € depositados en un banco están protegidos por garantía de depósito.

Además, renunciar al empleo de manera voluntaria tiene consecuencias legales importantes. Si la renuncia ocurre fuera del periodo de preaviso del convenio colectivo, la empresa puede descontar esos días del finiquito. Además, el trabajador pierde el derecho a prestaciones por desempleo y otros beneficios asociados al tiempo cotizado al tomar la decisión de forma voluntaria.

Una alternativa menos drástica es solicitar una excedencia voluntaria, regulada por el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, que permite suspender el contrato por un período determinado y regresar sin perder la antigüedad ni los derechos adquiridos.

¿Conclusión? Sigue trabajando, por ahora

Ganar un premio de lotería puede ser un cambio de vida, pero no significa que todo el resto esté resuelto. La recomendación de expertos es clara: no renuncies impulsivamente a tu empleo, ni tomes decisiones financieras radicales sin asesoría profesional. Aún con 328.000 € de golpe, la prudencia, la estrategia y la estabilidad laboral siguen siendo tan valiosas como el dinero.

Porque el verdadero desafío no es recibir el premio, sino hacerlo rendir sin perder de vista que una fortuna inesperada también se puede desvanecer si se administra mal.