Un acertante de la Bonoloto gana casi dos millones de euros en Granada

El sorteo de la Bonoloto de este lunes ha dejado un premio de primera categoría en Granada, dotado con 1.966.819,66 euros

De Segunda Categoría hay un boleto acertante, que recibirán 162.250,47 euros en Sevilla

El sorteo de la Bonoloto de este lunes, 3 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría, seis aciertos, dotado con 1.966.819,66 euros al dueño del boleto sellado en la capital de Granada.

En concreto, el boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, en la calle Ovidio, 8, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

Un premio de 162.250,47 euros en Sevilla

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) hay un boleto acertante, que recibirán 162.250,47 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 57 de Sevilla, situada en calle Extremadura, 39.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del lunes ha estado formada por los números 25, 32, 47, 15, 20 y 41. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.560.143 euros.

Casi dos millones de euros en Málaga

El pasado 29 de octubre, un acertante en Málaga ganó 1.969.523,96 euros con un boleto sellado en la provincia.

El boleto fue validado en el Despacho Receptor número 51.245 de Málaga, en la avenida de Miraflores de los Ángeles,1, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

De segunda categoría (cinco acierto + complementario) existieron dos boletos acertantes, que recibieron 83.651,80 euros, y que fueron validados en la Administración de Loterías número 2 de Lorca (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la número 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del miércoles 29 de octubre estuvo formada por los números 7, 8, 17, 23, 28, 38. El número complementario fue el 32 y el reintegro, el 8. La recaudación se ascendió a 2.841.871,00 euros.