El único boleto de Primera Categoría del premio de la Bonoloto ha sido validado en la Administración de Loterías de la Plaza del Arenal

Comprobar Bonoloto: número premiado hoy 13 de octubre de 2025

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado un premio millonario en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Un único boleto de Primera Categoría, con los seis aciertos, ha sido premiado con 3.433.330 euros.

El boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías situada en la Plaza del Arenal, número 5, de la localidad manchega.

Combinación ganadora y premios menores

La combinación afortunada estuvo formada por los números 08, 20, 37, 42, 06 y 33, complementario 4 y reintegro 8.

En el escrutinio, ocho boletos de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) obtuvieron 21.711 euros cada uno, mientras que los acertantes de Tercera Categoría (cinco aciertos) se llevan 827 euros.

En total, se registraron 5.184 boletos con cuatro aciertos, premiados con 25,13 euros, y 93.967 con tres aciertos, que ganan 4 euros. Además, los 554.299 reintegros reciben 0,50 euros.

Nuevo millonario en Sevilla

El sorteo de la Bonoloto también ha dejado un nuevo millonario en Sevilla. Un único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) se llevó hace tres semanas un premio de 3.030.616 euros, tras validar su boleto en la Administración de Loterías situada en la Avenida República Argentina, número 18, de la capital andaluza.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 42, 12, 33, 17, 14 y 26, con el 31 como complementario y el 2 como reintegro.

El sorteo también repartió suerte entre los cuatro acertantes de Segunda Categoría (cinco números más el complementario), que se embolsarán 45.509,06 euros cada uno. En Tercera Categoría hubo 116 acertantes, premiados con 784,64 euros, mientras que 5.872 jugadores con cuatro aciertos percibirán 23,25 euros. Además, más de 105.800 boletos con tres aciertos ganaron 4 euros, y 588.514 apuestas con reintegro obtuvieron 0,50 euros.

España encadenada con la suerte

La fortuna no solo ha pasado por Ciudad Real. Este mismo mes, el Euromillones también ha dejado un premio importante en Ardales (Málaga), un municipio de la comarca del Guadalteba conocido por sus paisajes naturales y por el Caminito del Rey.

En la administración número 1 del pueblo, llamada precisamente ‘Caminito del Rey’, se validó el código ganador de El Millón, premiado con un millón de euros. Curiosamente, no es la primera vez que la suerte visita esta administración: en agosto ya repartió otro Millón y un premio de más de 377.000 euros de la Bonoloto.

Cómo jugar al Euromillones online

Participar en el Euromillones desde casa es cada vez más sencillo. Solo hay que registrarse con el DNI y la contraseña en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, elegir el día del sorteo, martes o viernes, y seleccionar cinco números y dos estrellas antes de confirmar la apuesta.

El sistema permite realizar varias jugadas o participar en ambos sorteos semanales, así como programar apuestas para varias semanas consecutivas. Antes de finalizar, se recomienda revisar las combinaciones elegidas y confirmar la compra pulsando el botón “Comprar”.

De esta forma, millones de jugadores en España participan semanalmente en los grandes sorteos europeos y nacionales, donde la suerte, como demuestra Alcázar de San Juan y Ardales, puede aparecer en cualquier rincón.