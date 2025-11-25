Un acertante de la Bonoloto gana 4.385.175 euros en La Carolina, Jaén

El boleto premiado de la Bonoloto con 4.385.175 euros, ha sido validado en el Despacho Receptor de La Carolina (Jaén)

La combinación premiada está formada por 27, 23, 45, 21, 39 y 07

En el sorteo de la Bonoloto de ayer hubo un boleto premiado con 4.385.175 euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor de La Carolina (Jaén) situado en Glorieta Derecha, 11 bajo izquierda.

La combinación premiada está formada por 27, 23, 45, 21, 39 y 07, con el 47 como complementario y el 5 como reintegro.

Casi 7.000 apuestas logran la cuarta categoría

En el escrutinio, un acertante se ha llevado la Primera Categoría con 4.385.175,45 euros. En la Segunda Categoría aparecen tres boletos que obtienen 60.300,52 euros cada uno. Los 159 acertantes de la Tercera Categoría reciben 568,87 euros, mientras que los 6.945 boletos de Cuarta obtienen 19,54 euros. La Quinta Categoría suma 118.555 acertantes, premiados con 4 euros, y el reintegro alcanza 608.104 apuestas, que recuuperan 0,50 euros.

1.966.819,66 euros en Granada

Hace unas semanas, en el sorteo de la Bonoloto del lunes 3 de noviembre, hubo un premio de primera categoría con seis aciertos, dotado con 1.966.819,66 euros al dueño del boleto sellado en la capital de Granada.

En concreto, el boleto fue validado en el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, en la calle Ovidio, 8, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) hubo un boleto acertante, que recibió 162.250,47 euros, y que fue validado en la Administración de Loterías número 57 de Sevilla, situada en calle Extremadura, 39.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del lunes 3 de noviembre estuvo formada por los números 25, 32, 47, 15, 20 y 41. El número complementario fue el 42 y el reintegro, el 5. La recaudación ascendió a 2.560.143 euros.

1.969.523,96 euros en Malaga

También, el pasado 29 de octubre, un acertante en Málaga ganó 1.969.523,96 euros con un boleto sellado en la provincia.

El boleto fue validado en el Despacho Receptor número 51.245 de Málaga, en la avenida de Miraflores de los Ángeles,1, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.