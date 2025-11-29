Un acertante de Francia gana 178 millones de euros en el sorteo de Euromillones
El acertante ha conseguido el bote millonario que se había acumulado para los premiados de primera categoría
Un boleto acertante validado en Francia ha ganado un premio de 178,6 millones de euros en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes 28 de noviembre.
El acertante ha conseguido el bote millonario que se había acumulado para los premiados de primera categoría (5 números + 2 estrellas).
En España, dos boletos acertantes de segunda categoría
En España existen dos boletos acertantes de segunda categoría (5 + 1), con premios de 202.348 euros. Estos boletos fueron sellados en Antequera (Málaga) y Madrid.
También en España hay boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0, con premios unitarios de 39.994,50 euros), que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid); y en el despacho receptor número 99.585 de Parla, también en la capital.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de primera categoría (5 + 2).
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Tarazona (Zaragoza)
Combinación ganadora: 5-33-42-29-39
Estrellas: 3 y 9.
El Millón: VXZ15324