La Lotería de Navidad desde el extranjero: ¿cómo participar en el sorteo?

Participar en el sorteo extraordinario de Navidad también es posible desde fuera de España pero con matices

Estos son los dos cambios que habrá en la Lotería de Navidad de 2025

Compartir







Aunque la nieve caiga en Berlín o el calor abrase en Buenos Aires, el eco del bombo de la Lotería de Navidad sigue sonando con fuerza en el corazón de quienes viven lejos de España. Cada 22 de diciembre, el sorteo extraordinario reparte millones de euros y toneladas de ilusión… también más allá de nuestras fronteras. Pero ¿es posible comprar un décimo desde el extranjero? ¿Qué condiciones hay que cumplir? ¿Cómo se cobra un premio si uno no está en España?

Comprar un décimo desde fuera de España

La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad, sin importar su nacionalidad o lugar de residencia. Cualquier persona mayor de 18 años que no tenga prohibido su acceso a juegos de azar puede adquirir décimos de Lotería de Navidad, independiente de su origen. Es decir, el sorteo está legalmente abierto a jugadores de todo el mundo.

PUEDE INTERESARTE Si estás en esta lista no puedes jugar a la Lotería de Navidad este año

Ahora bien, la clave está en el cómo. La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) solo permite comprar décimos online desde IPs españolas y mediante cuentas bancarias españolas. Esto significa que quienes vivan fuera de España deben recurrir a una de estas alternativas: pedir a un familiar o amigo en España que adquiera el décimo, o bien utilizar una plataforma autorizada vinculada a una administración concreta. Algunas webs permiten la reserva y compra digital desde el extranjero con todas las garantías legales.

El cobro del premio desde el extranjero

Aquí es donde la ilusión se encuentra con la burocracia. Si el décimo es físico, el premio debe cobrarse en España. Y es que, en estos casos, con un billete físico premiado, pero el ganador residiendo en el extranjero, será necesario desplazarse a España o autorizar a una persona de confianza para realizar el trámite.

PUEDE INTERESARTE Lotería de Navidad 2025: cómo conseguir un número específico

En cambio, si la compra se ha realizado a través de una plataforma digital autorizada y el décimo es electrónico, el proceso suele estar automatizado: el premio se transfiere a la cuenta asociada a la plataforma, desde donde el usuario puede gestionarlo. Eso sí, conviene recordar que, para premios superiores a 2.000 €, el cobro siempre se canaliza a través de entidades bancarias autorizadas en España.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo que debes saber antes de jugar desde fuera

Participar desde otro país no modifica las probabilidades: tu décimo compite en igualdad de condiciones que los adquiridos en territorio español. Sin embargo, sí impone algunas exigencias logísticas. Además de contar con una cuenta bancaria válida en España (en caso de premio elevado), es fundamental que la plataforma online esté oficialmente registrada y vinculada a una administración real. En caso de duda, la recomendación es clara: contactar directamente con la administración en cuestión y solicitar confirmación de autenticidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También es importante conocer la legislación del país desde el que se realiza la compra, ya que hay jurisdicciones en las que participar en sorteos de loterías extranjeras está restringido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La distancia, por tanto, no es un obstáculo para la esperanza navideña. Comprar Lotería de Navidad desde el extranjero es posible, pero exige precaución, conocimiento y, sobre todo, hacerlo a través de los canales adecuados. Ya sea por nostalgia, tradición o superstición, muchos españoles y simpatizantes del sorteo eligen cada año participar desde fuera. Lo importante es hacerlo con todas las garantías, porque si suena el Gordo… más vale estar preparado.