¿Puedo cobrar un premio de lotería si estoy fuera de España? Requisitos y casos reales

Los premios mayores de 2.000 euros deben cobrarse a través de entidades financieras colaboradoras dentro del territorio español

¿Se puede jugar a la Lotería de Navidad desde el extranjero?

Compartir







MadridGanar la lotería suele ser motivo de euforia, pero también puede plantear dudas prácticas, sobre todo si el afortunado se encuentra lejos de casa. ¿Qué pasa si el premio toca y el boleto está en tu poder, pero tú estás a miles de kilómetros? ¿Es posible cobrar un décimo premiado desde fuera de España? La respuesta es sí, pero no siempre es sencillo ni inmediato.

En un contexto de globalización, en el que cada vez más españoles viven, trabajan o viajan al extranjero, la posibilidad de cobrar un premio de Lotería Nacional o de la Lotería de Navidad desde otro país se ha convertido en una cuestión relevante, especialmente en las semanas posteriores al sorteo más popular del año.

PUEDE INTERESARTE Qué debes saber si tu décimo premiado es de un número devuelto o anulado

¿Qué dice Loterías y Apuestas del Estado?

Según indica el portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los premios mayores de 2.000 euros deben cobrarse obligatoriamente a través de entidades financieras colaboradoras dentro del territorio español, como CaixaBank o BBVA. Por tanto, si estás fuera de España, no puedes hacer una gestión 100 % online o desde un banco extranjero. Deberás autorizar a alguien o acudir tú mismo.

Para cobrar desde el extranjero, existen dos opciones principales. Por un lado está la opción de desplazarse personalmente a España y acudir con el décimo original y el DNI o NIE a una entidad bancaria colaboradora. La otra alternativa es otorgar un poder notarial a un representante legal en España que cobre el premio en tu nombre. El poder debe ser reconocido y legalizado en España (con apostilla de La Haya si procede del extranjero).

PUEDE INTERESARTE Qué pasa si compras un décimo de lotería online y pierdes el correo de confirmación

¿Y si el premio es menor de 2.000 euros?

En este caso, el proceso es mucho más sencillo. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración de loterías o en un punto de venta oficial, pero si estás fuera de España, la única opción viable es esperar a regresar al país o enviar el décimo a alguien de confianza que lo cobre por ti.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No existe una plataforma habilitada oficialmente para el cobro telemático desde el extranjero en estos importes. SELAE recomienda no enviar boletos por correo postal sin garantías, ya que si se pierde o se extravía, no se podrá recuperar. Algunos usuarios optan por enviar los décimos por mensajería privada con seguro, aunque eso no exime del riesgo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Atención a la fiscalidad: ¿hay que pagar impuestos si resides fuera?

Desde 2020, todos los premios superiores a 40.000 euros tributan un 20% sobre la cantidad que exceda esa cifra, retención que se aplica automáticamente en el momento del cobro en España. Es decir, no importa si resides en Madrid, Berlín o Buenos Aires: la retención se practica en origen.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ahora bien, si resides fiscalmente en otro país, por ejemplo, porque has pasado más de 183 días fuera del año, debes informar del premio a las autoridades tributarias del país de residencia, y podrían exigirte pagar impuestos adicionales si no hay convenio bilateral de doble imposición.