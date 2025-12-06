En esta ciudad el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023

72480, el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad 2024

Compartir







Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos.

Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), recogidos por Europa Press, la segunda ciudad de España con mayor fortuna vuelve a ser Barcelona, ya que en la ciudad condal han caído un total de 44 'Gordos' desde el año 1817. En la capital catalana también cayó el premio en 2022 y 2023.

Sevilla, la tercera ciudad con más fortuna

A estas dos grandes ciudades les siguen en materia de fortuna Sevilla, con 19, Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13). Asimismo, otras ciudades españolas han sido agraciadas con el 'Gordo' en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Es el caso de Málaga, donde ha recaído el primer premio en doce ocasiones; Granada, en once; Alicante, en diez; Santander y A Coruña, en nueve ocasiones.

PUEDE INTERESARTE Las 10 supersticiones más populares sobre la Lotería de Navidad 2025

Por su parte, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en ocho ocasiones; Palma y Manises (Valencia), en siete; Lugo, Murcia, Pamplona y Valladolid, en seis; Albacete, Badajoz, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo, Salamanca, Granadilla de Abona (Tenerife), en cinco; Benidorm (Alicante), Almería, Castellón de la Plana (Castellón), O Porriño (Pontevedra), Teruel, Córdoba, Sort (Lérida), Vic (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Burgos, Logroño y Telde (Las Palmas), en cuatro.

El primer premio ha caído tres veces en Santiago de Compostela; Elche y Torrevieja (Alicante); Roquetas de Mar (Almería); Jerez de la Frontera (Cádiz); Ayamonte (Huelva); San Bartolomé de Tirajana, Antigua, Arrecife y Arucas (Las Palmas); Ronda (Málaga).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Casas Ibáñez (Albacete), Sabadell (Barcelona), Cáceres, Algeciras (Cádiz), Ciudad Real, Carballo (A Coruña), Almuñécar (Granada), Huesca, Boñar (León), Palencia; Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), Alzira y Alaquàs (Valencia); Segovia, Zamora y Soria han recibido la 'visita' del Gordo tres veces.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, en dos ocasiones, 'El Gordo' se repartió en Vitoria (Álava); San Vicent del Raspeig, Jávea y Santa Pola (Alicante); El Ejido y Vícar (Almería); Avilés y Nava (Asturias); Can Picafort y S'Arenal (Baleares); Granollers, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Quirze del Vallés (Barcelona); Coria, Plasencia y Trujillo (Cáceres); Cuenca y Belmonte (Cuenca); Baeza, Linares, Úbeda y Villacarrillo (Jaén); León; Lleida; Vilalba (Lugo); Zarautz (Guipúzcoa); Figueres (Girona), Huelva.

También ha caído el primer premio dos veces en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe, Alcorcón, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Las Rozas, Leganés, Parla, San Lorenzo de El Escorial y San Sebastián de los Reyes (Madrid); Alora, Marbella, y Torremolinos (Málaga); Alcantarilla, Cartagena, Mazarrón y Yecla (Murcia); Cordovilla (Navarra); Orense; Pontevedra y Poio (Pontevedra); Gáldar, Morro Jable, San Francisco de Paula, Santa Lucía de Tirajana, Teror, Yaiza (Las Palmas); Los Realejos (Tenerife); Almazán (Soria); Reus (Tarragona); Talavera de la Reina (Toledo); Alfara del Patriarca, Gandia, Paiporta y Xàtiva (Valencia); Arrollo de la Encomienda (Valladolid); Derio (Vizcaya); Hinojosa del Duque y Puente Genil (Córdoba).

De ciudades capital de provincia, ha caído una sola vez en Girona, Toledo y Jaén (2023), y en Guadalajara (1970). A las ciudades capitalinas de Ávila y Tarragona nunca ha llegado el primer premio, aunque sí a localidades de menor tamaño de sus provincias, como Altafulla, Reus o Tortosa, en la catalana; y El Barraco o Poyales del Hoyo en la abulense. La ciudad autónoma de Melilla sigue siendo la única región española donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.