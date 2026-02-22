La abundancia de fotos e información sobre la hija de los reyes Felipe y Letizia ha quedado atrás, dando lugar a una 'sequía' informativa que no ha pasado desapercibida

En apenas un año, la figura de la princesa Leonor ha pasado de estar omnipresente en la agenda informativa a instalarse en un discreto segundo plano que ha despertado más preguntas que respuestas.

La heredera al trono español, que en 2024 y 2025 vivió su etapa más mediática, protagonizó una intensa cobertura oficial con motivo de su formación castrense y, especialmente, durante su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

La Casa Real difundía de manera recurrente imágenes y comunicados de la hija de los reyes Felipe y Letizia: actos institucionales, maniobras en la cubierta del buque, su relación con sus compañeros de navío... Cada etapa era narrada casi al detalle.

Aquella exposición contrastaba con el tradicional hermetismo de la monarquía española en relación a la vida privada de sus miembros. Sin embargo, desde el ingreso de Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier Murcia, el flujo informativo se ha reducido más que nunca.

Sin novedades sobre la princesa Leonor

Más allá de las fotografías oficiales pilotando por primera vez una aeronave de instrucción, apenas han trascendido detalles de su día a día. Este cambio ha llamado la atención porque rompe con la transparencia que parecía haber adoptado Zarzuela en los últimos años.

Durante su paso previo por la Academia General Militar en Zaragoza, también existió control informativo, pero la presencia de la princesa en actos públicos era más frecuente.

Ahora, en San Javier, el silencio es casi absoluto. No se conocen detalles sobre su rendimiento académico, su presente, su futuro ni sobre cómo se articulará el siguiente paso tras su formación militar.

Intentando evitar los escándalos

El contraste se hace aún más evidente si se observa la cobertura mediática actual de la reina Sofía tras la muerte de su hermana Irene de Grecia, y del emérito Juan Carlos e Iñaki Urdangarin tras la publicación de sus respectivas memorias.

Resulta paradójico que haya más información pública sobre los reyes eméritos y un exmiembro de la familia real que sobre la propia heredera al trono.

Esta circunstancia ha alimentado también la idea de que existe una pauta desde Zarzuela de contención comunicativa en torno a Leonor. Y es que el contexto también influye: en los últimos meses han coincidido varios factores por los que podrían haber aconsejado prudencia institucional.

Por un lado, el lanzamiento de la autobiografía del rey Juan Carlos I y del exmarido de la infanta Cristina. Por otro, el eco internacional del escándalo sobre Jeffrey Epstein tras la publicación masiva de documentos del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La trama protagonizada por el delincuente sexual fallecido en prisión en 2019 ha afectado a numerosas casas reales europeas, desde la británica hasta la noruega, y aunque la monarquía española no ha sido señalada en esas investigaciones -solo se hace referencia a una posible cena entre el emérito y el magnate- el clima general de descontento hacia muchos 'royals' por este motivo es innegable.

Sequía informativa sobre su presente y futuro

En este escenario, la estrategia podría ser clara: blindar a la heredera y evitar cualquier sobreexposición innecesaria. La propia naturaleza de la formación militar, que exige disciplina, discreción y una cierta igualdad de trato entre alumnos, sería un argumento sólido para justificar la reducción de comunicados.

No obstante, el silencio también ha generado interrogantes. Se desconoce qué carrera universitaria cursará Leonor tras completar su instrucción castrense, en qué país podría continuar sus estudios o cómo se perfilará su papel institucional a medio plazo.

Se prevé que, al igual que ocurrió el año pasado con la infanta Sofía, Casa Real no emita un comunicado sobre su futuro hasta el mes de julio, tras finalizar su formación militar.

Cabe destacar que la falta de información no implica inactividad. La princesa sigue un itinerario formativo definido desde que juró la Constitución en octubre de 2023, al cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, ahora la abundancia de imágenes e información ha quedado atrás, dando lugar a una 'sequía' informativa que ha sorprendido a quienes se habían acostumbrado a su presencia.