El tercer premio del sorteo de la Lotería del Niño 2026

El Sorteo extraordinario del Niño, que se celebra este 6 de enero y es el segundo en importancia de la Lotería Nacional, reparte este año 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo). El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

¿Se queda algo Hacienda por el tercer premio del sorteo?

Tal como recuerda la Agencia Tributaria en su página web, el gravamen especial de loterías se aplica en forma de retención por parte de la administración o entidad que abona el premio, de manera que los ganadores no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

De tal gravamen están exentos s los premios inferiores a 40.000 euros, mientras que si superan ese importe, además de identificar al ganador, tendrán que tributar con un tipo del 20% en la parte que exceda esta cifra. De esta manera, los ganadores del tercer premio no tendrán que tributar nada y recibirán el premio íntegro: 25.000 euros de galardón.