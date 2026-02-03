Cómo afecta ganar la lotería a tu declaración de la renta en el año siguiente

Los premios de lotería tienen un tratamiento fiscal específico diferente al de otros ingresos

Ganar un premio de lotería en España puede cambiar tu vida y tu economía de forma instantánea, pero ¿cuánto afecta realmente a tu declaración de la renta del año siguiente? La respuesta varía en función de cómo tributan estos premios y las obligaciones fiscales que se generan con su cobro y posterior inversión. Esto es lo que necesitas saber si alguna vez la suerte toca a tu puerta.

Los premios de lotería y la tributación directa

En España, los premios de loterías del Estado, de la ONCE y de Cruz Roja tienen un tratamiento fiscal específico diferente al de otros ingresos. Así, y desde el 1 de enero de 2020, todos los premios de lotería están exentos de tributación hasta 40.000 € por boleto. Esto significa que si el premio es igual o inferior a 40.000 €, no tendrás que pagar impuestos por él ni incluirlo en tu IRPF. En cambio, si el premio supera esos 40 000 €, solo tributa el exceso sobre ese umbral y lo hace con una retención del 20% que se aplica automáticamente en el momento del cobro.

De esta forma, si ganas un premio de 50.000 €, los primeros 40.000 € están exentos y solo tributas por los 10.000 € restantes, pagando 2.000 € a Hacienda. Si ganases 400.000 €, como sucede con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, tributarías por 360.000 €, lo que implica una retención de 72.000 €, y recibirías 328.000 € netos.

¿Debo declarar el premio en la renta?

Una de las dudas más frecuentes es si el premio debe integrarse en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, por tanto, si alterará el resultado de tu declaración del año siguiente.

La respuesta clara de la normativa fiscal española es que los premios de lotería no se integran en la base imponible del IRPF. Es decir que, a efectos de la declaración de la renta, no tendrás que declarar el premio recibido ni se sumará a tus demás rentas (sueldos, alquileres, etc.) para calcular tu tipo impositivo general. Dicho tratamiento resulta de la regulación específica del “gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas” recogido en la ley fiscal.

En otras palabras: el premio ya tributa de forma definitiva mediante la retención del 20% si supera el umbral exento, y no genera un ingreso adicional en tu declaración de IRPF.

¿Puede afectar el premio a tu obligación de declarar?

Aunque el premio de lotería no se incluya en la declaración del IRPF, es importante saber si puede influir en tu obligación de presentarla si tus otros ingresos durante el año habrían quedado por debajo del mínimo obligatorio.

Por ejemplo, si habitualmente tus ingresos están por debajo del umbral de la obligación de declarar, el premio de lotería no cambia esta situación directamente porque no se cuenta como renta. Si, sin contar el premio, tus ingresos obligaban a hacer la declaración, seguirás teniendo que presentarla en el ejercicio siguiente, como siempre. Así, ganar la lotería no te obliga a presentar la renta si antes no estabas obligado, porque el premio no forma parte de la base imponible del impuesto.

¿Y si inviertes el dinero del premio?

Aquí hay una diferencia importante que sí puede afectar tu declaración de la renta, dado que los rendimientos que obtengas a partir del dinero ganado sí tienen que ser declarados en el IRPF del ejercicio siguiente. Esto incluye en primer lugar los intereses de cuentas o depósitos donde hayas ingresado parte del premio. También están en este saco las ganancias patrimoniales por venta de activos comprados con parte del premio (acciones, fondos, inmuebles, etc.). Lo mismo ocurre también con los dividendos o rendimientos obtenidos de inversiones realizadas con ese dinero.

Es decir, aunque el premio no se declare como renta, los beneficios que ese dinero genere sí se integrarán en tu base imponible del IRPF en la declaración del año siguiente