La mortalidad 28 días después de sufrir un infarto se ha reducido de manera significativa a partir de 2011: de un 27% de los casos al 19%

BarcelonaLa aplicación del Código Infarto ha evitado cerca de 2.600 muertes en Cataluña en sus primeros siete años de aplicación. Esta es la conclusión de un estudio liderado desde el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona, que ha analizado 100.000 casos de infarto en personas de entre 35 y 84 años entre los años 2008 y 2019.

"La aplicación del Código IAM en Cataluña, la red de atención urgente para el infarto agudo de miocardio, ha sido un claro éxito, reduciendo la mortalidad antes de llegar al hospital en un 20%", ha explicado el centro hospitalario catalán sobre un estudio que ha combinado los datos del registro de esta respuesta sanitaria con las altas hospitalarias y el registro de mortalidad, a partir de los datos del Programa de analítica de datos para la investigación y la innovación en salud (PADRIS), de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS).

El objetivo era evaluar si la puesta en marcha de esta red de emergencias, iniciada a finales de 2010 y desplegada completamente en el 2012, podía haber contribuido a reducir la letalidad del infarto en el conjunto de la población. Los resultados obtenidos muestran que la letalidad global 28 días después de un infarto se ha reducido de manera significativa a partir de 2011.

Disminución sostenida de la mortalidad prehospitalaria

"Esta mejora se explica casi íntegramente por una disminución sostenida de la mortalidad prehospitalaria, es decir, de las muertes súbitas que se producen fuera del hospital y que, a menudo, tienen lugar antes de recibir atención médica especializada", destaca el Dr. Jaume Marrugat, investigador del HMRIB, coordinador del Grupo Registre Gironí del Cor (REGICOR) e investigador de las áreas del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).

Según explican, la mortalidad antes de llegar al hospital pasó del 22% en el año 2008 al 15% el 2019, mientras que el número de muertes en los hospitales cayó de manera más discreta, del 9 al 6%. De este modo, en el periodo analizado la mortalidad global se redujo del 27 al 19%: "De hecho, con un número similar de casos, en el año 2019 se registraron 1.200 muertes por infarto de miocardio antes del ingreso hospitalario, por las cerca de 2.000 del 2008".

Los investigadores subrayan que, a pesar de que el estudio es observacional y no permite establecer una relación causal directa, no se han identificado otros cambios estructurales en el sistema sanitario catalán de una magnitud comparable al Código IAM durante el mismo periodo: "Esto da fuerza a la hipótesis que la red de atención urgente ha tenido un papel clave en la reducción de las muertes por infarto a escala poblacional".

¿En qué consiste el Código IAM?

El Código infarto es un protocolo de actuación urgente que se activa desde el momento en que una persona que presenta síntomas de un posible infarto entra en contacto con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), ya sea porque llama al 112 o porque así lo piden desde la atención primaria o el hospital.

El SEM envía una unidad de soporte vital avanzado al lugar en el que se encuentra el paciente. Una vez con el paciente, los profesionales de emergencias médicas le realizan un electrocardiograma, que es la prueba diagnóstica fundamental. En caso de que se confirme la sospecha diagnóstica y la persona tenga que ser atendida en el centro hospitalario, los profesionales de emergencias médicas transmiten telemáticamente los resultados del electrocardiograma a la Central de Coordinación Sanitaria (CECOS) que, al mismo tiempo, le hace llegar al médico de la unidad coronaria del hospital de referencia de infartos más próximo.

La ambulancia del SEM también dispone de los medios técnicos para que su facultativo pueda hablar con el médico de la unidad coronaria y así decidir qué tratamiento es necesario aplicar, y si es necesaria su administración dentro de la ambulancia. Si se ha acordado previamente, una vez llega al hospital, el enfermo no se detiene en el servicio de urgencias, sino que ingresa directamente en la unidad de hemodinámica. Allí le espera el médico, que ya tiene su electrocardiograma, que conoce el caso y que está preparado para intervenir de la forma más adecuada.