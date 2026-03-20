La suerte la ha llevado a Zuera, una localidad de unos 8.500 habitantes que ha recibido casi 21 millones de euros

Los restantes 99 cupones han sido agraciados con 40.000 euros cada uno

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El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha repartido 20.960.000 de euros en la localidad zaragozana de Zuera. El premio mayor, con número 72181 de la serie 072, ha sido de 17 millones de entre un total de 100 cupones premiados, según ha informado la ONCE.

Los restantes 99 cupones han sido agraciados con 40.000 euros cada uno, en el sorteo celebrado durante la noche del 19 de marzo, Día del Padre.

El vendedor del premio: "Soy un hombre muy afortunado"

La suerte la ha llevado a Zuera, una localidad de unos 8.500 habitantes que ha recibido casi 21 millones de euros. José Antonio Durnes Hernández, un vendedor de la ONCE muy conocido en la zona, ha celebrado el día de su santo repartiendo una lluvia de millones desde su punto de venta en la Calle Mayor.

El vendedor que se encontraba en ese momento en Huelva, a 900 kilómetros de su casa el día hoy, no podía creer la noticia, y casi no podía hablar de la emoción comento que sabía que iba a hacer feliz a mucha gente algún día, y" habrá más premios porque soy un hombre afortunado”.