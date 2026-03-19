El alcalde de Madrid se convirtió en padre en julio de 2025, fruto de su relación con Teresa Urquijo. No ha sido el único político que ha querido festejar este día

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo son padres de su primer hijo, Lucas: "No se puede describir con palabras la emoción"

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José Luis Martínez-Almeida ha querido celebrar un Día del Padre muy especial este jueves, 19 de marzo. Por primera vez, el alcalde de Madrid vive este día como padre, y lo ha conmemorado compartiendo una imagen inédita y especialmente tierna junto a su hijo Lucas, que nació en julio del año pasado fruto de su matrimonio con Teresa Urquijo.

La fotografía, publicada en su perfil oficial de Instagram, muestra una escena íntima y cotidiana que refleja una faceta mucho más personal y desconocida del político madrileño: la de padre primerizo volcado en el cuidado de su bebé. "Feliz día del padre!!", ha escrito en el post'.

En la instantánea, Almeida aparece sentado de perfil y mirando al bebé mientras da el biberón al pequeño Lucas, transmitiendo la emoción de esta nueva etapa vital. Él mismo ya había reconocido en numerosas ocasiones que deseaba casarse y formar una familia, algo que finalmente se materializó tras su relación con Urquijo.

Los detalles ocultos de la imagen

El pequeño, que ya tiene más de ocho meses de vida, deja ver que empieza a tener algo más de pelo que en sus primeras imágenes tras el nacimiento, un detalle que no ha pasado desapercibido entre quienes siguen la evolución de la familia.

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La captura también deja entrever parte de la habitación, pensado para el bienestar del bebé. Se puede apreciar una silla de madera con cojines en tono crema, en la que está sentado el político, un mueble blanco con distintos objetos y accesorios infantiles y una pequeña cama infantil, que completan la escena.

Esta publicación tiene además un significado especial porque se trata sólo de la segunda vez que Almeida comparte una fotografía de su hijo.

La primera fue poco después de su nacimiento, cuando publicó una imagen desde el hospital anunciando la llegada del bebé y la felicidad que había traído a la familia. Desde entonces, el alcalde había mantenido discreción sobre su vida familiar, algo habitual en él.

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Su relación con Teresa Urquijo y el nacimiento de Lucas

Fue en abril de 2024 cuando Almeida y Urquijo se convirtieron en marido y mujer, un enlace celebrado en Madrid que reunió a numerosas personalidades del ámbito político y social, incluso del mundo 'royal', con la presencia de las infantas Elena y Cristina, el rey emérito Juan Carlos y algunos de sus nietos, entre otros, Victoria Federica y Froilán.

La pareja ha mantenido en todo momento un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, dejándose ver juntos en contadas ocasiones.

En enero de 2025 anunciaron que estaban esperando a su primer hijo: "Pronto seremos tres en la familia", manifestó el alcalde en sus redes sociales. El 3 de julio dieron la bienvenida al pequeño.

Feijóo también se suma al Día del Padre

El alcalde de Madrid no ha sido el único político que ha querido celebrar el Día del Padre. También Alberto Núñez Feijóo quien, en su caso, ha compartido una instantánea junto a su hijo y otra junto a su difunto padre.

"Feliz día del padre", ha escrito el líder del PP. Un escueto mensaje acompañado de dos emotivas capturas. Cabe recordar que el padre del político, Saturnino Núñez, falleció en 2016 en Vigo a los 83 años.

Por otro lado, Feijóo se convirtió en padre en 2017 junto a Eva Cárdenas. El pequeño Alberto ya tiene seis años.