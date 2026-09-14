Redacción Euskadi 14 SEP 2026 - 13:39h.

La Justicia reabre la investigación sobre lo que ocurrió con 11 participaciones premiadas con más de 330.000 euros

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San SebastiánOnce participaciones premiadas con el Gordo de la Primitiva, o lo que es lo mismo, casi 330.000 euros de premio, tienen la culpa de un conflicto familiar que se alarga desde hace tres años y ha acabado con unos padres enfrentados en los tribunales a su propia hija y su yerno, a los que acusan de quedarse con el dinero que les corresponde. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha ordenado ahora reabrir la investigación del caso que había sido archivado por un juzgado donostiarra. No es la primera vez que un premio en un juego de azar acaba rompiendo una familia o una amistad.

Hay veces que cuando el dinero entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Que se lo pregunten a una de las familias agraciadas con el premio de más de 7,2 millones de euros que dejó el Gordo de la Primitiva. en Trintxerpe (Pasaia, Guipúzcoa) hace tres años.

Los números 16, 45, 11, 33, 15 y el 4 como reintegro fueron, aquel 14 de mayo de 2023, la combinación ganadora que otorgó el millonario premio a una peña de la zona, compuesta por 195 integrantes. La alegría que se desató en aquel momento, duró poco para una familia que ha acabado enfrentada en los tribunales.

Investigan al yerno

Así, un padre y una madre denunciaron a su propia hija y a su yerno por quedarse con la que consideran es su parte del premio, dado que les correspondían participaciones por ser miembros de la peña. La denunciada y su marido, según detalla El Correo, niegan la mayor y sostienen que ese dinero no les corresponde porque no eran peñistas.

La instrucción del caso fue cerrada por un juzgado de Donostia, pero la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha ordenado reabrir la investigación porque habría diligencias pendientes y que una vez resueltas estas, podrá decretarse o no el archivo de la causa.

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La Audiencia estima que hay que completar la investigación, en relación por ejemplo a analizar los movimientos bancarios del yerno, no así de la hija, cuya causa sigue cerrada ya que la relación de parentesco con los denunciantes impide que se le exija responsabilidad penal por delitos patrimoniales.