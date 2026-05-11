Redacción Euskadi 11 MAY 2026 - 11:54h.

Se elevan a 132 las denuncias contra el club de rugby de Igorre por el impago de la lotería

El pago pactado del Gordo de Navidad en Villamanín que acaba con dos intentos de estafa y una denuncia

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BilbaoDesde que la semana pasada saliera a la luz el escándalo del ‘Villamanín’ vasco, el caso ha ido adquiriendo día a día dimensiones calamitosas. El club de rugby del municipio vizcaíno de Igorre vendió papeletas de más del 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, lo que ha provocado que alrededor de un centenar de agraciados se queden sin cobrar y hayan denunciado.

La Ertzaintza registró primero 80 denuncias, pero el número ha ido creciendo hasta superar ya las 130. También ha aumentado el número de participaciones que se vendieron sin el respaldo de los correspondientes décimos. El club reconoció un error al haber vendido 225 papeles extra, pero los afectados elevan la cifra a 286 participaciones sin cobrar. De ser así, y como consecuencia del efecto dominó, la deuda del Zekorrak Rugby Taldea no sería de 2,1 millones de euros sino de casi 3 millones, en concreto, 2,8 millones de euros.

Igorre ha pasado en solo unos meses de celebrar la lluvia de 15 millones de euros, cuando en el bombo de la Lotería de Navidad se extrajo el 90.693, agraciado con el tercer premio; al enfado al saber que muchos no cobrarían los 10.000 euros correspondientes a cada participación, por un error del club que repartió las participaciones.

Sin dinero

La dirección del club se dio cuenta el pasado martes 5 de mayo del fatídico error al ver que las cuentas no cuadraban y que quedaban muchas personas sin cobrar el premio pero ya no había dinero. Explicaron que habían vendido 1.425 participaciones, en lugar de las 1.200 que deberían haber repartido, es decir, 225 boletos de más, a cinco euros, en los que se jugaban cuatro y uno era de donativo.

Un nuevo recuento desvela ahora que hay más boletos impagados que esos 225 y que, al menos, serían 286. Una bola que no deja de crecer y amenaza con llevarse por delante la paz en el municipio vizcaíno. Los afectados, además de presentar ya 132 denuncias, ya se han reunido para poner sobre la mesa la opción de emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero.

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Lo ocurrido en el municipio vizcaíno de Igorre recuerda inevitablemente lo ocurrido en la localidad leonesa de Villamanín, donde la Comisión de Fiestas vendió participaciones de más del 79.432, décimo que obtuvo el premio Gordo de la Lotería de Navidad.