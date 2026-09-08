El lotero había ido a tirar unos cartones, y en ellos iban enganchados décimos por valor de 40.000 euros

El lotero pasó tres horas pegado al contenedor para evitar que la puerta se cerrase

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ÁlavaCarlos Resa, un lotero de la localidad de Llodio, en Álava, se llevaba el pasado sábado un gran disgusto al darse cuenta de que había tirado una gran cantidad de lotería al contenedor de basura por error.

El lotero había ido a tirar unos cartones, y en ellos iban enganchados décimos por valor de 40.000 euros: 500 décimos de la lotería de Navidad y 5.000 correspondientes al sorteo de la semana.

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El hombre apenas tardó 20 minutos en darse cuenta de lo ocurrido, y acudió de inmediato hasta el contenedor para tratar de recuperarlos. Una vez en el contenedor, decidió llamar a las autoridades para tratar de solucionar su descuido: "Menos mal que nadie había tirado nada y que los décimos se veían al fondo del tubo, a unos tres metros de profundidad, pero no había manera de cogerlos", explica al medio local El Correo.

Tres horas pegado al contenedor

El lotero pasó tres horas pegado al contenedor para evitar que la puerta se cerrase para evitar que empezara la aspiración automática.

Pese a los esfuerzos de los bomberos, que desmontaron el buzón, el acceso a los cupones no fue nada sencillo: "No podían entre seis", explica el hombre. Finalmente, una empresa de grúas dedicada a rescates de vehículos consiguió que la historia tuviera un final feliz: "Fue posible sacar los tres metros de tubo con el enganche y rescatar los décimos".

Al final, todo quedó en un susto, pero para el lotero fueron "las peores horas" de su vida, ya que había una gran cantidad de dinero en juego: "Si no los llegamos a recuperar, tengo que ponerlos yo de mi bolsillo", lamentaba. Afortunadamente los décimos fueron rescatados y puestos de nuevo a la venta en La Casa de Resa, una de los puestos de lotería más conocidos de la localidad.