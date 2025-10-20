Leandro y Antonio llevan años sin hablarse por el dinero de un premio de lotería de 2010: ambos se acusan de robar el dinero a su madre

El plató de ‘El diario de Jorge’ vivió una de sus tardes más tensas con el enfrentamiento entre Leandro y Antonio, dos hermanos enfrentados desde hace más de una década por un décimo de lotería premiado en 2010.

Leandro acudía al programa sin saber quién lo había invitado, pero su sorpresa fue mayúscula al descubrir que quien le había llevado hasta allí era precisamente su hermano.

“Todo el mundo piensa que me llevé el dinero de la lotería de mi madre, y es mentira”, aseguraba Antonio, visiblemente molesto. Según su versión, su madre le había entregado 6.000 euros y una paga “por cuidarla cada noche”, y defendía que solo quería “limpiar su imagen y que la gente supiera la verdad”.

Leandro, en cambio, no dudó en responderle con dureza: “Tú le robaste 53.700 euros a mamá”, acusó ante un Jorge Javier sorprendido por la crudeza del intercambio. Según Leandro, el dinero desapareció mientras su madre vivía con Antonio, a quien también reprochó haber “metido a vivir a su casa a un señor al que le pagaba 500 euros al mes”.

El enfrentamiento de los hermanos en directo

El ambiente se fue caldeando cuando Antonio replicó que su hermano era quien realmente se aprovechaba de su madre. “Dice que soy vicioso, y claro que tengo vicios: el vicio de querer saber la verdad”, lanzó desafiante. Por su parte, Leandro no se quedó atrás y respondió entre risas amargas: “Tiene más vicios que una garrota. Le gusta la lotería más que a nadie”.

A lo largo del programa, Jorge Javier intentó mediar sin éxito entre ambos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se abordó si aún sentían cariño el uno por el otro. “¿Tú quieres a tu hermano?”, preguntó el presentador.

“Ya no. Antes sí, porque era mi hermano. Pero dejó de hablarme y perdió a su familia”, sentenció Leandro. Antonio, sin dudar, respondió: “Si él no me quiere, yo tampoco lo quiero. Ni cuando muera lo echaré de menos".

El público contuvo el aliento ante una frase que parecía cerrar definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación. “El día que tu hermano parta hacia el último viaje, ¿lo echarás de menos?”, insistió Jorge. “No. Iré solo a ver si es verdad que está muerto”, contestó contundente Leandro

El presentador, intentando poner un toque de humor, les propuso comprar un nuevo décimo “a medias” para sellar la paz, pero Leandro zanjó con ironía: “Las medias no son buenas ni para las mujeres”.