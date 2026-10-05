El acertante del sorteo de la Bonoloto de este domingo 4 de octubre ha dejado un nuevo millonario en Marbella, Málaga
Comprobar Bonoloto: número premiado hoy domingo 4 de octubre de 2026
Un boleto acertante de Primera Categoría del sorteo de la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado celebrado este domingo 4 de octubre, ha obtenido un premio de 1.576.467,52 euros, que ha sido validado en la localidad de Marbella, en Málaga.
El boleto acertante ha sido sellado en la administración de loterías número 8 de Marbella, situada en la calle Ramón Gómez de la Serna, 13, según información facilitada por Loterías del Estado.
La combinación ganadora con la que el acertante ha conseguido más de un millón de euros
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 05, 06, 24, 30, 47 y 49. El número complementario ha sido el 29 y el reintegro el 3.
El boleto ganador ha sido de Primera Categoría, con un total de seis aciertos. De la Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) hay tres boletos acertantes, a los que les ha correspondido a cada uno 43.824,43 euros.
Estos han sido validados en la administración de loterías número 6 de Vila-Real, en Castellón, en la número 26 de Santa Cruz de Tenerife y en el despacho receptor número 71.255 de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.