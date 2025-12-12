Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sorteo de Navidad

Los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad llegan al Teatro Real

Bombos del Sorteo de Navidad en el Teatro Real
Los bombos entrando en el lugar del sorteo. EFE
Compartir

Los bombos y el resto de los elementos que se utilizarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad han llegado este viernes al Teatro Real donde se realizará el sorteo el próximo 22 de diciembre.

La emisión del sorteo de Navidad asciende en esta edición a 3.960 millones de euros, y repartirá en premios el 70% de la emisión, es decir, 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

PUEDE INTERESARTE
Bombos del Sorteo de Navidad llegando al Teatro Real
Bombos del Sorteo de Navidad llegando al Teatro Real. EFE

Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Temas