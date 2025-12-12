El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid

Lotería de Navidad 2025: ¿Cómo es el sorteo en otros países?

Los bombos y el resto de los elementos que se utilizarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad han llegado este viernes al Teatro Real donde se realizará el sorteo el próximo 22 de diciembre.

La emisión del sorteo de Navidad asciende en esta edición a 3.960 millones de euros, y repartirá en premios el 70% de la emisión, es decir, 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).