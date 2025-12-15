Por qué Hacienda se queda menos de los premios de la Lotería del Niño que de la Lotería de Navidad

Lo que importa en estos casos es el tamaño (de los premios)

¿Tengo más posibilidades de ganar la Lotería Navidad o el Sorteo del Niño?

La sensación general es clara: en Navidad “manda” Hacienda y en El Niño el bocado parece más pequeño. Y, por una vez, la intuición popular va bastante alineada con los números. Sin embargo, la clave no está en un truco fiscal distinto, sino en cómo son los premios de cada sorteo y en cómo funciona el impuesto especial sobre loterías.

Las reglas del juego son las mismas tanto en la Lotería de Navidad, como en la del Niño, en cuanto a premios se refiere. De esta forma, los primeros 40.000 exentos y el 20% de retención a partir de ahí, que se retienen en el momento del cobro. Es decir, no hay un trato fiscal más “amable” para El Niño, ya que el tipo y el mínimo exento son idénticos para ambos sorteos. Entonces, ¿por qué acaba pagando menos el jugador (y recaudando menos Hacienda) en el sorteo del 6 de enero?

Navidad: premios más altos, mordisco más grande

En la Lotería de Navidad, el diseño del sorteo está pensado para repartir premios muy altos. Así, el Gordo reparte 400.000 € por décimo. De esos 400.000€ , solo 40.000€ están exentos; los 360.000€ restantes tributan al 20%, así que Hacienda se queda 72.000€ y el ganador cobra 328.000€ netos. El segundo y tercer premio también superan el umbral exento, al estar dotados de 125.000 y 50.000€ por décimo, respectivamente, por lo que también sufren retención.

Además, la bolsa total de premios de Navidad es mucho mayor: en 2024 el sorteo repartía 2.590 millones de euros, con una facturación de más de 3.500 millones,.

En conclusión, hay más dinero en juego. También hay más premios por encima de 40.000€, y esos son los que pagan impuesto. Por tanto, la recaudación efectiva de Hacienda es más alta en la Lotería de Navidad.

El Niño: premios más modestos y muchos importes exentos

En la Lotería del Niño el planteamiento es distinto, con un primer premio de 200.000€ al décimo (2 millones por serie). Aplicando la misma regla de 40.000€ exentos, el restante sería de 160.000€ en los que se aplica el 20% de retención. Así, Hacienda se queda 32.000€ y el ganador cobra 168.000€ netos. El segundo premio, de 75.000€ por décimo, solo tributa por 35.000€ (75.000 – 40.000), de modo que la retención ronda los 7.000€ y el ganador recibe 68.000€ netos. El tercer premio, de 25.000€ por décimo, no paga nada: está íntegramente por debajo del mínimo exento.

A eso se suma que el Niño reparte 770 millones de euros en premios entre 37.920 premios, muy repartidos y con muchas cuantías pequeñas que no llegan al umbral de 40.000€ y, por tanto, están totalmente exentas.

Es decir, que la mayoría de los premios del Niño no tributan porque están por debajo de 40.000 €. Incluso en los premios grandes, el importe sometido a retención es menor (160.000 € en vez de 360.000 € en el primer premio, por ejemplo). Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que no se trata de que Hacienda sea más benévola con El Niño, ya que se aplica exactamente el mismo impuesto especial que en Navidad.

Lo que cambia, por tanto, es el tamaño de los premios (hasta 400.000 € por décimo en Navidad frente a 200.000 € en el Niño). La estructura del sorteo (Navidad concentra más dinero en premios altos; el Niño reparte más premios de importe medio y bajo). La bolsa total de premios, es muy superior en Navidad (2.590 millones), frente a lo que se pone en juego para el sorteo del Niño (770 millones).