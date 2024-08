Un accidente de un camión provoca un incendio forestal en El Molar que ha obligado a cortar la A-1

Aunque las llamas aún no están controladas, los bomberos están evitando que se propague hacia un polígono cercano a El Molar .

Los profesionales han logrado cortar el avance del fuego, que iba con mucho fuerza, hacia el polígono industrial y zona de viviendas de El Molar. Aunque ha acudido una unidad del Summa-112, de momento no se han reportado heridos ni intoxicados. El fuego ha estado muy cerca de dos viviendas. A una ha habido que desalojarla y la otra no porque no había nadie.