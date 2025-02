En su exposición previa, el fiscal ha señalado al jurado que la víctima "iba a acabar falleciendo" pero hay que valorar "si el acusado, al no ayudar a su esposa cuando se cayó, aceleró esa muerte". "Se trata de una omisión al no actuar y tienen que valorar si le hace responsable de su muerte como si la hubiera agredido con sus propias manos", ha indicado. Así, ha reseñado que cuando la mujer se cayó, el hombre "decidió no ayudarla" a pesar de que conocía "la probabilidad de que ella llegara a morir y durante tres días largos no llamó a nadie ni a los servicios de emergencias".