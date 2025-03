Otra hipótesis sería un accidente o un problema de salud (como problemas de salud mental que deriven en desorientación o confusión). La mujer pudo encontrarse en una situación vulnerable y no poder pedir ayuda. No obstante, esta posibilidad también pierde peso al haber pasado tantos años y no tener ningún tipo de información al respecto. De haberla localizado en estas circunstancias, se habría notificado y el aviso de las asociaciones de desaparecidos se habría desactivado.

Aunque no hay pruebas directas, el secuestro o el crimen son también posibilidades que se barajan cuando no se encuentran pistas. En este sentido, no se puede descartar que Montserrat fuera víctima de un delito o secuestro, lo que en muchos casos implica una desaparición sin dejar rastro. Alcorcón limita con Madrid (al norte), Móstoles (al sur), Leganés (al este), Fuenlabrada (al oeste) y Getafe (al sureste). Dada su cercanía con la capital y otros municipios, así como la densidad de la población, es un escenario que no hay que olvidar. Algunas desapariciones están relacionadas con disputas o conflictos en el entorno familiar, de pareja o social. En este caso, por el momento, no se sabe si pudo estar implicada una tercera persona.