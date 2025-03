Uno de los cinco menores de la banda Dominican Don't Play , que fueron condenados por matar a un joven boxeador en 2021, en Madrid , y que confesó el crimen en su juicio, ha declarado en el juicio a los mayores de edad acusados por el crimen, que no recuerda nada. El fiscal ha abierto la puerta para una imputación por falso testimonio contra el menor, conocido como Panter .

"No recuerdo eso" o "yo no pertenezco a esa banda" han sido sus respuestas, ante las que el fiscal le ha leído los hechos probados en la sentencia que le condenó en 2023, cuando este joven tenía 16 años, insistiendo en si "no recuerda nada" o "está en blanco", a lo que el joven ha contestado que así era.