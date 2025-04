Ifema Madrid ha decidido no acoger festivales de música en vivo al aire libre durante este año, pero mantendrá su oferta de festivales en el interior, según han informado fuentes del consorcio. "No hemos cancelado ningún festival, simplemente no se van a acoger al aire libre este año. Es una decisión se les ha trasladado a los promotores a la industria de música en vivo", han defendido.