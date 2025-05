Sergio Delgado 22 MAY 2025 - 13:13h.

Madrid dejará atrás las recargas tradicionales del abono transporte para dar paso a un nuevo modelo

Las nuevas tarifas del abono transporte en Madrid a partir del 1 de julio: los precios subirán y se reduce la rebaja del 60%

Más de tres millones de personas utilizan a diario el transporte público en la Comunidad de Madrid. Entre metro, autobuses y trenes de cercanías, el sistema madrileño es uno de los más extensos y concurridos de Europa.

Consciente de esta realidad, el Consorcio Regional de Transportes ha anunciado un ambicioso plan para transformar la experiencia del viajero. Madrid dejará atrás las recargas tradicionales del abono transporte para dar paso a un modelo digital y flexible inspirado en ciudades pioneras como Londres, Singapur o Chicago.

Hacia un modelo más ágil y moderno

El nuevo sistema, conocido como "billete basado en cuenta" o ABT (Account Based Ticketing), busca modernizar el método de acceso al transporte público. Se trata de una innovación que permitirá a los usuarios olvidarse de recargar físicamente sus abonos o adquirir billetes individuales. En su lugar, podrán utilizar tarjetas bancarias, dispositivos móviles, o incluso códigos QR para acceder directamente a los servicios.

Este avance no solo supone un salto tecnológico, sino también un beneficio para millones de viajeros que verán simplificado el proceso de uso del transporte. Desde el segundo semestre de 2025 comenzará la fase de desarrollo, con una inversión inicial de 25 millones de euros. La implementación completa se estima que podría concretarse en un plazo de dos a cuatro años.

Qué es y cómo funciona el sistema ABT

El sistema ABT centraliza toda la información del usuario en una cuenta digital. Cada vez que se utiliza el transporte público, se registra la entrada mediante un método de pago asociado a esa cuenta. Al final del día o del trayecto, el sistema calcula automáticamente la mejor tarifa aplicable según los desplazamientos realizados.

En la práctica, esto significa que no será necesario decidir previamente qué tipo de billete o abono conviene. El sistema ajustará el precio de forma automática, garantizando siempre la opción más barata disponible para el usuario. Esta lógica, conocida como "Pay As You Go" (pago por uso), ya ha sido adoptada en ciudades como Londres, donde el modelo lleva más de diez años en funcionamiento.

Ventajas para usuarios y operadores

Además de la comodidad evidente para los viajeros, este tipo de solución también aporta ventajas a nivel operativo. Los operadores del sistema podrán obtener datos en tiempo real sobre los flujos de pasajeros, optimizar recursos y planificar mejoras de manera más precisa. A su vez, se espera una notable reducción en las colas de recarga, así como una mayor eficiencia en el control de accesos.

Por otro lado, la digitalización del billete facilitará la integración de distintos modos de transporte, desde autobuses interurbanos hasta trenes de cercanías. Se abre así la posibilidad de crear una verdadera red unificada de movilidad bajo un solo sistema de pago.

Adaptación progresiva y privacidad

El Consorcio ha confirmado que los actuales títulos de transporte seguirán siendo válidos durante el periodo de transición. De hecho, se podrá vincular la tarjeta tradicional a una cuenta digital para mantener descuentos personalizados o tarifas especiales, como en el caso del abono joven.

En cuanto a la protección de datos, se contempla la implementación de protocolos avanzados de seguridad y privacidad. Los usuarios deberán facilitar datos como su correo electrónico y forma de pago, pero toda la información será tratada bajo las normativas vigentes de protección de datos en la Unión Europea.

Madrid se unirá así a más de 500 ciudades del mundo que ya han apostado por el sistema ABT, según el último informe "Global Mobile Ticketing Report 2024-2030". El objetivo común es facilitar los desplazamientos, también a los turistas, y reducir los tiempos de espera tanto en estaciones como en paradas.