Tras conocer la autopsia de la bebé asesinada en Vallecas, la Guardia Civil ha confirmado que la pequeña tan sólo tenía cinco días cuando acabaron con su vida

Los restos de la bebé muerta en Loeches fueron trasladados desde un contenedor de Vallecas

Compartir







La Guardia Civil trata de localizar a la madre de una recién nacida que fue brutalmente asesinada y cuyos restos aparecieron el pasado mes de diciembre en una planta de reciclaje en Loeches, Madrid. Las últimas investigaciones del caso han revelado datos clave que sitúan el origen del crimen en el barrio madrileño de Vallecas desde donde, según los investigadores, se habrían arrojado los restos al contenedor de basura.

Los primeros hallazgos se produjeron el 12 de diciembre de 2024, cuando trabajadores de la planta de reciclaje habrían encontrado la cabeza de una bebé en la cinta de procesamiento. Días después, aparecieron otras partes del cuerpo, concretamente un brazo y una pierna. Desde entonces, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha estado trabajando para identificar tanto a la menor como a la posible autora de los hechos.

La principal sospechosa sería la madre biológica de la menor, cuya identidad aún no se conoce. La Guardia Civil la busca como pieza clave para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias que rodean el caso. Desde ‘El Programa de Ana Rosa’ apelan a la colaboración ciudadana para poder dar con la madre de la niña y esclarecer lo sucedido. Además, en el programa se ha debatido sobre las decisiones extremas que se toman cuando una familia no tiene recursos, en lo que la presentadora, Ana Rosa Quintana defiende que esto no es una salida y que se puede poner el bebé en adopción.

La pequeña fue asesinada de forma violenta

Según ha explicado la Guardia Civil, la menor era de origen ecuatoriano y había nacido con vida. La autopsia ha confirmado que fue asesinada de forma violenta y todo indica que los hechos ocurrieron cuando la bebé apenas tenía cinco días de vida. Posteriormente, el cuerpo fue descuartizado y depositado en un contenedor de basura. A través del seguimiento del flujo de residuos urbanos, los agentes han determinado que los restos procedían del distrito de Vallecas, lo que ha permitido centrar las búsqueda de los restos que quedan por encontrar en esa zona.