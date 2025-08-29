Celia Molina 29 AGO 2025 - 06:40h.

Madrid ha publicado su calendario escolar, que comenzará el próximo 8 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de junio de 2026

Calendario escolar 2025-2026 en Cataluña: ¿cuándo empiezan las clases?

Compartir







MadridLa vuelta al cole está cada vez más cerca y, además de los padres, las comunidades se preparan ya para recibir a sus alumnos. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo el calendario escolar se fija cada año por las administraciones educativas y comprende un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Así, en la Comunidad de Madrid, el curso escolar comenzará el día 8 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de junio del año que viene.

Este 2025, la gran novedad es que los alumnos de 0 a 3 años - o de primer ciclo de primaria - que solían incorporarse unos días antes a la escuela para ser los primeros en hacer su adaptación pos-veraniega, también comenzarán el día 8, como el resto de los alumnos de Educación Infantil (3 a 6 años), Educación Primaria y Educación Especial. Los estudiantes de secundaria, bachillerato y Formación Profesional, arrancaran las clases, por contra, el día 9 de septiembre y la duración de su periodo lectivo terminará también el próximo 19 de junio. Según lo publicado en el BOCM, así queda el listado de fechas, dependiendo de cada tipología de centro, siendo los alumnos de educación artística, plástica y diseño los últimos en incorporarse:

Fechas de inicio del periodo lectivo en Madrid según el tipo de centro

Escuelas Infantiles, Casas de Niños , unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos: 8 de septiembre 2025

, unidades de autorizadas en colegios públicos y Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos: 8 de septiembre 2025 Centros de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial : 8 de septiembre 2025

: 8 de septiembre 2025 Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria : 8 de septiembre 2025

: 8 de septiembre 2025 Centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional : 9 de septiembre 2025

: 9 de septiembre 2025 Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria : 9 de septiembre 2025

: 9 de septiembre 2025 Conservatorios Profesionales de Música : 9 de septiembre 2025

: 9 de septiembre 2025 Conservatorios Profesionales de Danza: 9 de septiembre 2025

9 de septiembre 2025 Escuelas Oficiales de Idiomas : 9 de septiembre 2025

: 9 de septiembre 2025 Escuelas de Arte - 2º curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño: 9 de septiembre 2025

9 de septiembre 2025 Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores : 10 de septiembre de 2025

: 10 de septiembre de 2025 Centros de Educación de Personas Adultas: 18 de septiembre 2025

18 de septiembre 2025 Escuelas de Arte - 1er. Curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño: 19 de septiembre 2025

Vacaciones y días de libre disposición

En el boletín, Madrid aclara también que, aunque los más pequeños comiencen este año el mismo día que sus compañeros de Segundo de Infantil, su calendario escolar seguirá terminando más tarde, pues los padres podrán seguir llevando a sus hijos al colegio hasta el 31 de julio. Las escuelas oficiales de idiomas tampoco terminarán el periodo lectivo el 19 de junio, sino que lo harán el día 25.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a las vacaciones, la Navidad comenzará el 20 de diciembre (el viernes 19 todavía será día lectivo) y durará hasta el jueves 8 de enero; y la Semana Santa comenzará el 26 de marzo incluido, hasta el 6 de abril, incluido (Sólo la Comunidad Valenciana celebra esta fiesta central del año en otras fechas, que esta vez se extenderán desde el 2 al 13 de abril). Por último, los días de libre disposición que le corresponden a la comunidad este año serán: el 13 de octubre, el 3 de noviembre, el 27 de marzo y el 6 de abril.