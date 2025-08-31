Redacción Madrid Europa Press 31 AGO 2025 - 12:54h.

Todo apunta a que la mujer fue herida de forma accidental durante el transcurso de una pelea

Una mujer de 48 años muere tras ser apuñalada por su hermano en una vivienda de Valdemoro, Madrid

MadridEl conocido como 'Gus de Valde', un hombre de 46 años, es el detenido por la muerte de una mujer de 48 años en Valdemoro, según ha podido saber el diario ‘El Mundo’. La víctima, hermana del presunto agresor, resultó gravemente herida tras recibir una grave puñalada y falleció horas después.

Sobre las 17:00 horas del sábado, efectivos del Summa 112 se desplazaron a un chalé adosado en la calle República Argentina de la localidad madrileña de Valdemoro. Allí, encontraron a la mujer de 48 años gravemente herida, con una puñalada bajo el esternón.

Los profesionales lograron revertir incluso un segundo paro cardiaco y la mujer fue trasladada al Hospital de Valdemoro, donde falleció horas después.

Apuñalada durante una riña

El presunto agresor, ‘Gus de Valde’, fue detenido por agentes de la Guardia Civil poco después de los hechos. Todo apunta a que la mujer fue herida de forma accidental durante el transcurso de una pelea.

No existían antecedentes violentos entre los hermanos ni tampoco denuncias. Además, los vecinos aseguran que, pese a que tenía problemas psiquiátricos, no era un hombre violento.

‘Gus de Valde’ es muy conocido en la localidad de Valdemoro, entre otras cosas, por sus vídeos en las redes sociales.