Madrid
Una mujer de 48 años, en estado crítico tras ser apuñalada por su hermano en una vivienda de Valdemoro, Madrid

Una mujer de 48 años, en estado crítico tras ser apuñalada por su hermano en Valdemoro, Madrid
Imagen del Hospital Universitario Infanta Elena en Valdemoro, municipio madrileño donde una mujer ha sido apuñalada por su hermanoEP/Archivo
Una mujer de 48 años ha resultado herida en estado crítico tras sufrir una agresión en un domicilio de la localidad madrileña de Valdemoro. Según han informado fuentes de Summa 112, dicho servicio recibió un aviso por una discusión entre hermanos en la vivienda.

Al llegar, los sanitarios se encontraron con la mujer en parada cardiorrespiratoria. La víctima presentaba una herida incisa por arma blanca bajo el esternón. Los profesionales lograron revertir incluso un segundo paro cardiaco y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.

La agresión se produjo en un piso de la calle República Argentina y, según las primeras investigaciones, se había producido una fuerte riña entre hermanos. Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

