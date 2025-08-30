Redacción Madrid 30 AGO 2025 - 18:10h.

El accidente de tráfico se ha registrado a las 12 horas en la carretera M-406 kilómetro 10

La víctima, que viajaba en el asiento trasero del turismo, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico

MadridUna mujer de 34 años ha resultado herida grave después de un accidente de tráfico al impactar un coche con la mediana en una carretera a su paso cerca de la localidad de Getafe (Madrid).

Este 30 de agosto también se ha registrado otro siniestro con tres afectados graves en Mallorca. En el ocurrido en la vía madrileña M-406, kilómetro 10, el conductor del turismo igualmente ha sido evacuado.

Así lo ha comunicado el 112, que ha precisado que el aviso lo ha recibido a las 12 horas. Sin más automóviles implicados, se investigan las causas del suceso a cargo de la Guardia Civil.

A la llegada tanto de bomberos como de ambulancias se han encontrado el coche visiblemente dañado por el potente golpe que se había dado con la estructura que separa los carriles de la carretera regional.

Hospitalizada con traumatismo craneoencefálico

El hombre, de 35 años y quien conducía, tenía atrapadas las piernas en el interior de su vehículo. Los efectivos del Cuerpo han actuado para liberarlo con seguridad e inmediatamente cederlo a los sanitarios.

Presentaba una fractura de fémur, por lo que ha sido trasladado al Hospital 12 de octubre como potencial paciente. Al mismo centro ha sido llevada la otra afectada, que iba sentada en la parte trasera.

Su pronóstico era de gravedad, ya que había sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE), consecuencia del choque. También ha tenido que ser auxiliada con cuidado de los asientos del turismo.