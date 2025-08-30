Redacción Madrid Europa Press 30 AGO 2025 - 19:03h.

Una excavación en Chamberí ha detectado una posible fosa común u osario, habitual de la época

Hay un proyecto para construir en el número 8 de la calle Arapiles un aparcamiento de cuatro niveles

MadridUna excavación arqueológica ha descubierto variedad de restos óseos humanos del siglo XIX durante el transcurso de unas obras para un futuro parking subterráneo en Madrid capital.

Según trasladó el Gobierno regional, desde la Dirección General de Patrimonio autorizaron las actuaciones en el proyecto de construcción del aparcamiento, en el número 8 de la calle Arapiles.

Está dentro de la Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid y el objetivo es disponer de más de 130 plazas en cuatro niveles para vehículos que circulen por el distrito de Chamberí.

Posible fosa común del antiguo cementerio

Esta intervención se está realizando "con una metodología arqueológica al uso" y los expertos han indicado, con sus análisis preliminares, que los huesos desenterrados se corresponderían con la actividad del antiguo Cementerio del Norte.

Permaneció en funcionamiento entre los años 1809 y 1884, por lo que creen que podrían haber formado parte de una fosa común u osario, estructuras habituales en los camposantos de la época para gestionar el espacio.

Junto a los esqueletos humanos se localizaron también tres monedas, aunque su estado de conservación impide, por ahora, leer inscripciones o identificar su procedencia.

Según ha trasladado la Comunidad de Madrid, dichas piezas serán sometidas a un proceso de restauración para obtener más información sobre su origen.

Historia del Cementerio del Norte

Carlos IV dio orden de construir el Cementerio General del Norte, en un momento en el que, por razones de salud pública, se quiso abandonar la costumbre de realizar los enterramientos en el interior de las iglesias.

Se quería empezar a construir cementerios fuera del casco urbano, en extramuros. La ejecución de este camposanto siguió los planos del arquitecto Juan de Villanueva y se levantó junto a la Puerta de Fuencarral.

En lo que hoy son las calles Magallanes, Arapiles, Fernando el Católico, Rodríguez San Pedro y la Plaza del Conde del Valle Suchil, con entrada por Arapiles. Tras interrumpir las obras durante el inicio de la invasión francesa en 1808, se inauguró finalmente en 1809.

El recinto sufrió varias ampliaciones con el paso del tiempo, la última en 1834, a raíz de la epidemia de cólera. En 1869, abriría una sección civil. En Madrid también se llegó a inaugurar en 1810 el cementerio General del Sur, situado en las inmediaciones del Puente de Toledo.

Construcción de 10 cementerios

Sin embargo, ambas estructuras serían insuficientes para cubrir las necesidades de una ciudad en constante crecimiento demográfico. En este escenario, sociedades sacramentales decidieron construir 10 cementerios para la ciudad, tres de ellos en la zona de estudio.

Entre otros, en 1831 se construyó, próximo al General del Norte, el cementerio de San Ginés y San Luis, situado en el camino de Aceiteros. En el primer tercio del siglo XX se procedió a la eliminación definitiva de dos cementerios del distrito de Chamberí: el General del Norte y el de San Luis.

Los restos que descansaban en General del Norte fueron trasladados principalmente al Cementerio de La Almudena. Su clausura oficial tuvo lugar en 1884, aunque no fue hasta 1942 cuando concluyó su demolición definitiva.

Los terrenos que ocupaba fueron vendidos por el Obispado de Madrid-Alcalá, y en su lugar se construyó la Estación General de Tranvías.