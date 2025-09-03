Redacción Madrid 03 SEP 2025 - 09:01h.

Los vecinos veían que los seis hermanos no estaban en buenas condiciones de higiene y salud

La Policía rescata a los seis hermanos que vivían en un piso insalubre de Vallecas con sus padres

Los padres de los seis niños que han sido rescatados por la Policía de Madrid reconocen el estado en el que tenían a sus hijos. Vivían en un piso en Vallecas en condiciones de insalubridad y estaban casi desnutridos. Una vecina ha contado que una “niña iba pidiendo dinero por todos lados”.

“He abierto los ojos, lo reconozco, la casa no estaba en situación pero en cuanto tenga mi vivienda esto no se va a repetir jamás”, ha dicho Natalia, la madre.

La casa, en la que siguen los padres, está insalubre. “Los niños se veían sucios”, ha dicho un joven.

La familia no tiene recursos. Una vecina ha contado que “la niña iba pidiendo dinero por todos lados”.

Los padres iban a huir con los seis menores

Los padres iban a perder la custodia y planeaban huir con los niños. Una hija mayor alertó a la Policía, que rescató a los niños justo a tiempo. "Dormían en un colchón que estaba mugriento, el baño se encontraba inservible, la bañera estaba prácticamente inutilizable", ha contado una agente.

Los niños presentan signos de malnutrición y tienen erupciones en la piel consecuencia de la falta de higienes.

Ahora están los seis menores de edad, de entre 4 y 16 años, en un centro de acogida.