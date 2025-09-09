Lourdes María, una menor de 17 años, desapareció hace justo dos meses en la localidad de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid

Alerta en la Comunidad de Madrid. Lourdes María, una menor de 17 años, desapareció hace justo dos meses sin dejar rastro. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) mantiene una alerta de búsqueda activa para tratar de dar cuanto antes con la joven.

Lourdes María tenía 16 años cuando desapareció, ahora tendría 17, ya que cumplió años en agosto. Se desconocen las circunstancias de la desaparición, mientras la alerta sigue vigente.

La joven mide 1,60 metros de estatura y pesa 60 kilogramos. Tiene los ojos de color negro, el pelo rizado de color negro y presenta una constitución física corpulenta.

El CNDES pide la colaboración ciudadana

Desde el CNDES piden la colaboración ciudadana para resolver esta desaparición. En caso de contar con información, se pide llamar al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. También se puede contactar por correo electrónico en esta dirección: colaboracion-cndes@interior.es.