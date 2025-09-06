Piden colaboración ciudadana para encontrar a Lucía, una joven de 25 años desaparecida desde el 1 de septiembre en Maracena, Granada
De pelo largo castaño y con trenzas, Lucía llevaba puesto un vestido corto blanco y chanclas negras
GranadaAlerta ciudadana activada porque buscan a Lucía, una joven de 25 años desaparecida hace seis días en la localidad de Maracena (Granada). Piden colaboración para dar con ella.
Según ha difundido la Asociación SOS Desaparecidos, fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre. Desde entonces, tratan de encontrarla al igual que a Miriam, de 75 años, en Tenerife.
Acerca de la chica granadina, se ha compartido en redes sociales un cartel con su fotografía y datos para poder reconocerla en cualquier sitio. Es bastante alta, pues mide entre 1,80 y 1,85 metros.
Sus apellidos comienzan por las iniciales R.A. De complexión física delgada, tiene el pelo largo castaño con trenzas y los ojos de color verde. Además, se le podrían ver varios tatuajes.
Una manzana bajo su cuello y otros tatuajes en piernas
Uno luce bajo su cuello, en la parte alta del pecho, con la figura de una manzana en el centro de la ilustración. Los otros están en sus piernas, sin que se haya especificado más detalles.
También se ha dado a conocer que el día que se le perdió el rastro llevaba puesto un vestido corto blanco y unas chanclas negras. Con esta información, si alguien la ve o la ha visto debe comunicarlo.
Para ello, puede hacerlo al teléfono fijo de SOS Desaparecidos, el 868286726, o a su correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. La ayuda de la gente en estos casos es fundamental.