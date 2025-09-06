Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en la playa de La Arena en Arnuero, Cantabria

Logo de InformativosInformativos
Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en la playa de La Arena, en el municipio cántabro de Arnuero

Imagen de un helicóptero del Gobierno de CantabriaEmergencias 112
Arnuero, CantabriaLos servicios de emergencias buscan en Cantabria a un hombre de 70 años desaparecido desde las 13:00 horas de este viernes, 5 de septiembre, en la playa de La Arena, en el municipio de Arnuero. La búsqueda se inició ayer y se ha retomado este sábado, según ha informado el Gobierno regional.

En el dispositivo participan un dron del Ejecutivo cántabro y dos equipos de perros de búsqueda por tierra. Se prevé contar también con el helicóptero del Gobierno y otro de la Guardia Civil.

Por tierra están participando varias patrullas de la Guardia Civil, equipo de la Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil, así como técnicos de rescate del Gobierno autonómico.

