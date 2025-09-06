Buscan a un hombre de 70 años desaparecido en la playa de La Arena en Arnuero, Cantabria

Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil participan en tierra en el dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en la playa de Arnuero

Arnuero, CantabriaLos servicios de emergencias buscan en Cantabria a un hombre de 70 años desaparecido desde las 13:00 horas de este viernes, 5 de septiembre, en la playa de La Arena, en el municipio de Arnuero. La búsqueda se inició ayer y se ha retomado este sábado, según ha informado el Gobierno regional.

En el dispositivo participan un dron del Ejecutivo cántabro y dos equipos de perros de búsqueda por tierra. Se prevé contar también con el helicóptero del Gobierno y otro de la Guardia Civil.

Por tierra están participando varias patrullas de la Guardia Civil, equipo de la Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil, así como técnicos de rescate del Gobierno autonómico.