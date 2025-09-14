La vicepresidenta Yolanda Díaz, tras suspenderse la última etapa de La Vuelta: "Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad"

EN DIRECTO | Suspendida la última etapa de La Vuelta por las protestas propalestinas

Compartir







La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid.

"Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo", ha señalado Belarra a través de un mensaje en la red social X.

PUEDE INTERESARTE Irene Montero e Ione Belarra, entre las manifestantes que han invadido la carretera para bloquear el paso de La Vuelta en Cercedilla

Así se ha expresado después de que la organización de la competición haya dado por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de la capital y, después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada para después tener que volver a parar a los pocos metros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una pausa como consecuencia de la invasión de varias zonas del recorrido. En torno a las 17:30 horas, la organización anunciaba un cambio de recorrido en la etapa final que no había sido comunicado previamente y modificaba la entrada a Madrid, evitando el paso por el centro de Alcobendas y desviando a los ciclistas por una variante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los manifestantes propalestinos han ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía ha tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas. Concretamente, en la zona del Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Yolanda Díaz: "Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha comentado que la "ciudadanía" española "es un ejemplo de dignidad", trasladando su apoyo a las protestas propalestinas tras la suspensión este domingo en Madrid de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España 2025.

"La sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad", ha dicho Díaz a través de la red social Bluesky.

Mónica García: "España, faro mundial en defensa de los derechos humanos"

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado este domingo que España "vuelve a ser faro mundial en defensa de los derechos humanos" después de que las protestas propalestinas hayan provocado la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Lo ha trasladado en un mensaje en redes sociales en el que ha manifestado que "el pueblo de Madrid" paraliza "de forma pacífica" una competición que "nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio". "Viva Palestina libre", ha rematado. Su partido había llamado a los madrileños a participar de la "marea de dignidad" y ha desplegado en la Puerta del Sol una pancarta en apoyo a Gaza.

Almeida hace "directo responsable" a Sánchez de que la violencia haya "vencido" al deporte

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte. En declaraciones en Cibeles, donde esperaba la llegada de los ciclistas, Almeida ha sostenido que es un día "tristísimo" porque Madrid "no se ha desbordado de manifestantes" sino que "Madrid se ha desbordado de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura".

"Se ha tirado ciclistas a la calzada, se les ha empujado a la calzada a varios ciclistas, se ha inundado las calles de chinchetas y de cristales para que los ciclistas no pudieran pasar y en su caso, que si pasaban, que tuvieran peligro para su integridad", ha señalado el alcalde, quien ha afeado que algunos vayan a celebrar lo sucedido "como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno".

En este punto, ha señalado que Sánchez es, a su parecer, "directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía". Asimismo, ha afeado al presidente sus "irresponsables declaraciones incitando a los manifestantes" sabiendo que la ciudad estaba "blindada" y que estaban "preocupados".

Asimismo, ha mostrado su indignación con "la imagen" de la exministra de Igualdad, Irene Montero, "tratando de parar una carrera". "Se han juntado todos los sospechosos habituales: Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Arnaldo Otegi... Todos los sospechosos habituales se han juntado", ha trasladado visiblemente enfadado.

Óscar López lo siente por la carrera, pero "más" por los "miles" de palestinos "masacrados"

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que lo siente por la cancelación de la Vuelta Ciclista a España 2025, pero que lo siente "mucho más" por "cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados".

"Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid", comentó López en sus redes sociales, después de la ocupación por parte de manifestantes en varias zonas del recorrido de la etapa.

Ortega Smith acusa a Sánchez de "alentar" con "declaraciones incendiarias" las protestas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar" con unas "declaraciones incendiarias" las protestas propalestinas. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación ha tachado de "lamentable" el episodio vivido en la capital y ha remarcado que cuentan con la "complicidad" tanto de Sánchez como del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

"Al final alientan la violencia y el enfrentamiento, ese odio que tienen hacia todo lo que sea un acto como este, que es un acto deportivo", ha lamentado. Ortega Smith ha mandado un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que pedía minutos antes de la cancelación oficial de la carrera que actuaran "con toda la contundencia" y que no se permitiera "absolutamente el boicot" al final de La Vuelta.