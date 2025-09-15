La Vuelta celebra la victoria de Vingegaard en el garaje de un hotel en un podium improvisado

Cargas policiales y lanzamientos de vallas y botellas en la etapa final de La Vuelta a España por el centro de Madrid

La organización de la Vuelta a España ha lamentado en un comunicado "los lamentables incidentes" que han obligado a la suspensión de la última etapa de la ronda por las manifestaciones propalestinas.

"Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid", dice el comunicado.

Por otra parte la Vuelta felicita al danés Jonas Vingegaard por su victoria final.

"Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera".

La celebración improvisada en un hotel de Madrid

La marea contra el genocidio de Gaza obligó a los ciclistas ganadores a festejar el final de La Vuelta en un hotel en un podio improvisado en un garaje, en un final de competición que ninguno de ellos deseaba.

Está previsto que la mañana de este lunes, 15 de septiembre, la organización de la Vuelta ofrezca una rueda de prensa en un lugar pendiente de confirmar.