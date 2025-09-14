Los incidentes en el final de la Vuelta Ciclista 2025 en el centro de Madrid han dejado 22 policías heridos y dos detenidos

Los incidentes en el final de La Vuelta a España dejan 22 policías heridos y dos detenidos

MadridUn total de 22 policías nacionales han resultado heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes violentos registrados esta tarde en Madrid por las protestas propalestinas en el final de la última etapa de de La Vuelta, en las que dos personas han sido detenidas.

Fuentes policiales han indicado a EFE que estos dos arrestados son por desórdenes públicos durante los tensos momentos que se han vivido a partir de las 18.30 horas en diferentes puntos del centro de Madrid.

1.100 agentes y 400 guardias civiles, desplegados

Las distintas manifestaciones propalestinas en protesta por la ofensiva israelí en Gaza que se han desarrollado esta tarde han obligado a suspender la última etapa de La Vuelta, que tenía previsto acabar en la céntrica plaza de Cibeles.

Pese al fuerte dispositivo policial -había desplegados 1.100 agentes y 400 guardias civiles, los ciclistas no han podido llegar a la meta porque a 56 kilómetros del final de la etapa y ya con el pelotón en la capital distintos grupos de manifestantes propalestinos han logrado invadir la calzada en distintos puntos.

Los intentos de la policía para despejar el recorrido de los ciclistas han sido infructuosos pues algunos manifestantes han comenzado a lanzar las vallas de seguridad y otros objetos como botellas contra los agentes, e incluso, en el paseo del Prado, cerca de Atocha, han amontonado decenas de vallas en mitad de la vía.

Horas después de que se haya cancelado La Vuelta, centenares de manifestantes han seguido en las calles de Madrid, donde se han vivido momentos de tensión con disparos de pelotas de goma.

La noticia salta a la actualidad internacional

La noticia ha causado gran repercusión ya que la prensa internacional se ha hecho eco de la suspensión de la carrera. El "final inédito" de la Vuelta a España con la última etapa suspendida por los disturbios en las calles de Madrid con las protestas propalestinas ocupan la primera línea de las informaciones relativas a la ronda española.

"El danés Jonas Vingegaard ganó oficialmente su primera Vuelta, sin embargo, no hubo ganador de etapa, ya que se interrumpió a 60 km de la meta debido a una nueva manifestación pro-palestina", resalta 'L'Equipe'.

La forma de finalizar la Vuelta es reseñado por el diario francés como "algo inédito en la historia de las grandes vueltas". "Cargas policiales, balas de goma, barreras transformadas en instrumentos de violencia, el centro de Madrid se derrumbó como el final de esta frenética Vuelta a España 2025. La Vuelta a España terminó de la peor manera posible, sin final", concluye 'L'Equipe'.

Por su parte, el portal de deportes belga 'Sporza' destaca que "la Vuelta termina con un tono sombrío: las protestas multitudinarias en Madrid obligan a los organizadores a cancelar la etapa final y la ceremonia del podio"

En Italia, 'La Gazzetta dello Sport' resalta que "Jonas Vingegaard se coronó campeón de la Vuelta a España tras una carrera llena de drama y tensión".