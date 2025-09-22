Rocío Martín 22 SEP 2025 - 10:34h.

Metro de Madrid va a sacar a la venta un reloj de alta gama

Metro de Madrid abrirá próximamente una nueva tienda física en la estación de Ópera

MadridMetro de Madrid va a sacar a la venta un nuevo producto exclusivo para los más fanáticos de su 'merchandising'. En esta ocasión se trata de un reloj Berbier, del que solo se fabricarán 50 unidades, y que se venderá a un precio de 395 euros. El reloj es sumergible, de acero inoxidable y cristal de zafiro, y solo estará disponible en la nueva tienda que el suburbano madrileño inaugurará en la estación de Ópera.

En el diseño del reloj aparece el logo de Metro, así como los colores de las doce líneas de la red, con los que se marcan las horas. El interior de la caja que contiene este artículo cuenta también con una tarjeta que, al escanearla, recoge las instrucciones de uso, además de la garantía y especificaciones del producto.

Para los que quieran una versión más barata, la tienda del suburbano también tendrá disponible un modelo más económico, con correas de silicona de colores intercambiables y con un precio de 120 euros.

La nueva tienda de Metro de Madrid en Ópera

Metro de Madrid abrirá próximamente una nueva tienda física en la estación de Ópera, que se sumará a los dos establecimientos con los que ya cuenta el suburbano madrileño en las estaciones de Sol y Plaza de Castilla.

La nueva tienda de Metro, que tendrá una dimensión de unos 70 metros cuadrados, contará con una zona de atención al cliente, una zona de tienda con expositores y estanterías para mostrar los productos y una zona de caja, además de un almacén.

El 'merchandising' de Metro de Madrid

La tienda de artículos corporativos de Metro de Madrid comenzó a funcionar en el año 2012. Durante todo este tiempo, la tienda ha lanzado artículos muy variados: libros, complementos para el hogar u otros destinados a niños o mascotas. Así, en lo que va de año, Metro ha estrenado numerosos productos en su tienda oficial que han supuesto un incremento en la facturación.

Entre los nuevos productos que ya pueden adquirirse, Metro de Madrid ha destacado sudaderas y camisetas con renovados estampados, altavoces, auriculares, tazas con diseños innovadores, así como nuevos diseños de bolígrafos, lápices y rotuladores, entre otros. También se ha puesto en marcha una línea de camisetas para los más pequeños y se ha ampliado el abanico de juguetes disponibles con un simpático osito de peluche vestido de Metro.

La empresa pública lanzó también una serie de productos de edición limitada dirigida a los más enamorados del suburbano madrileño con productos originales de las propias estaciones. El interés por esta nueva gama de productos 'Muy Metro', con lamas de estaciones, rombos o cortes de vía, ha hecho que se hayan pagado hasta 1.000 euros por uno de sus viejos rombos retirados de las estaciones.

Las lamas de las estaciones cercanas a los principales estadios de fútbol madrileño se encuentran entre los productos más demandados y, en algunos casos, se agotan en cuestión de horas tras salir a la venta.