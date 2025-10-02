El 77% de los madrileños, satisfechos con su sanidad pública

El último estudio de Ipsos confirma una mejora sostenida en la valoración ciudadana

La insatisfacción cae al 14% y crece la libre elección en atención primaria y hospitalaria

La sanidad pública en la Comunidad de Madrid alcanza su mejor valoración en los últimos cuatro años. Así lo confirma el último estudio realizado por Ipsos sobre percepción ciudadana, que sitúa a Madrid como la región con mayor nivel de satisfacción, por encima de la media nacional y consolidada como referente en libre elección sanitaria.

Silvia Bravo, directora de investigación de opinión pública de Ipsos, explica que “las cifras muestran que 8 de cada 10 madrileños están satisfechos con la sanidad de su región hoy por hoy, 9 puntos más elevada incluso que hace 4 años en la primera edición del estudio que se llevó a cabo en 2021”.

El 77% de los ciudadanos madrileños se declara satisfecho, uno de cada cinco otorga un sobresaliente y sólo un 14% se muestra insatisfecho. El estudio refleja, además, el fuerte crecimiento del uso de la libre elecci�ón en Madrid, que en los últimos cuatro años ha pasado del 34% al 49% en atención primaria, del 17% al 26% en especializada y del 15% al 28% en hospitalaria.

Fundación Jiménez Díaz, el hospital más solicitado

Destaca la Fundación Jiménez Díaz como el hospital preferido por los madrileños para ejercer este derecho. La Paz y el Gregorio Marañón completan el podio de los más solicitados, reforzando la confianza de los ciudadanos en centros con alta reputación.

“Uno de los hallazgos más destacados del estudio es el significativo aumento en el ejercicio de la libre elección sanitaria en regiones como la Comunidad de Madrid, consolidando de hecho como la comunidad de referencia en este aspecto en España”, detallan desde Ipsos.

La evolución de los últimos años confirma una mejora sostenida en la calidad percibida de la sanidad madrileña, que gana reconocimiento tanto en satisfacción como en capacidad de elección. Un progreso que sitúa a la región como ejemplo a seguir dentro del sistema público.

Madrid, referente nacional

“Entre el conjunto de la sociedad española destaca principalmente la Comunidad de Madrid, junto con el País Vasco y Cataluña, que son las tres comunidades que encabezan el ranking de las regiones mejor evaluadas en materia sanitaria”, explica la directora de Ipsos.

Los datos muestran que la Comunidad de Madrid no solo ofrece calidad, sino también confianza y una mayor implicación del paciente en el proceso sanitario.

Con estos resultados, Madrid se consolida como referente en excelencia sanitaria, con un modelo reconocido por su capacidad de elección y la calidad de sus profesionales.

El estudio destaca también que la combinación de libertad, calidad asistencial y prestigio hospitalario contribuye a reforzar la imagen pública del sistema sanitario madrileño.

De este modo, la región se posiciona como líder en innovación sanitaria, marcando el camino para otras comunidades autónomas en materia de atención médica.