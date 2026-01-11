El cantante Yeison Jiménez ha muerto a los 34 años tras estrellarse y calcinarse la avioneta en la que viajaba

Yeison Jiménez, el cantante colombiano que ha muerto en un accidente aéreo, soñó con el siniestro días antes: "Nos habíamos matado"

BoyacáYeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música colombiana, ha muerto este sábado 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo. Según han informado las autoridades colombianas, el artista había fallecido tras estrellarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del municipio de Boyacá.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", informaron desde la entidad en un comunicado.

El accidente aéreo en el que ha muerto el cantante y otras cinco personas más

Al parecer, Yeison Jiménez ha sido una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el accidente también han muerto el piloto de la aeronave, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

"El Gobierno de Boyacá (…) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señalan desde el comunicado emitido.

Yeison Jiménez soñó con el accidente aéreo

Se da la casualidad que el cantante colombiano Yeison Jiménez reveló hace tan solo 20 días en un programa de televisión que había soñado tres veces con accidentes aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contaba Jiménez en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregaba: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias".

En otra entrevista Jiménez volvía a explicar que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban tan solo 15 días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.

Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió un fallo en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo, le impactó profundamente.

"Ese día casi me voy, mi bebé (…) lloraba", narraba el artista en la entrevista, en la que describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida.

Reacciones a la muerte de Yeison Jiménez

Nada más conocerse la noticia, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha lamentado el accidente en sus redes sociales: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa".

Además del presidente de Colombia, otros artistas locales como Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu también han expresado su pesar por la muerte del cantante.

"Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia", escribió en su cuenta de X Carlos Vives, junto con una foto del artista fallecido, antes de dar un concierto en la ciudad.

"Mi querido Yeison Jiménez me quedo con las conversaciones que un par de veces tuvimos. Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere", escribía por su parte Fonseca.

Silvestre Dangond, uno de los máximos intérpretes de la música vallenata, publicó un video en blanco y negro en el que aparece conversando con Yeison Jiménez, a quien le escribió: "¡Campeón, te nos adelantaste! La última vez que reímos juntos, aquí nos tenes llorando a todos".

"Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella, que acompañó vidas, amores y despedidas con sus canciones. Descansa en paz, Yeison. Gracias por tu música, por tu voz y por cada historia cantada desde el corazón (…) Tu legado vivirá en cada letra", escribió también en X la cantante Fanny Lu.

La trayectoria de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, de 34 años, ha sido uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Canciones como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.